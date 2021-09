സ്വവർഗ വിവാഹത്തിന് അനുമതി നൽകി സ്വിറ്റ്സർലൻഡും

സൂറിക്∙ സ്വവർഗ ദമ്പതികൾക്ക് വിവാഹത്തിനും ദത്തെടുക്കാനും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഹിത പരിശോധനയിലൂടെ അനുമതി നൽകി. നിയമപരിഷ്കരണത്തിന് അനുമതി തേടിയുള്ള ഹിതപരിശോധനയെ 64 ശതമാനം പേർ അനുകൂലിച്ചു. സ്വർഗ്ഗ വിവാഹത്തിനു നിയമ സാധുത നൽകുന്ന ലോകത്തെ 29 താമത്തെ രാജ്യവും, പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ അവസാന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായും സ്വിറ്റസർലന്റ് ഇതോടെ മാറി.



സ്വവർഗ്ഗ ദമ്പതികൾക്ക് തങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് ഇതേവരെ സിവിൽ രജിസ്റ്റർ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഇതു വിദേശ പൗരത്വമുള്ള പങ്കാളിക്ക് സ്വിസ്സ് പൗരത്വം നേടുന്നതിനും കുട്ടികളെ സംയുക്തമായി ദത്തെടുക്കുന്നതിനും ഉൾപ്പെടെ വിവാഹത്തിന് തുല്യമായ അവകാശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നില്ല. അടുത്തവർഷം ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലാണ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുക. കാത്തലിക്ക് ബിഷപ്‌സ് കോൺഫറൻസ് നിയമ പരിഷ്‌കരണത്തെ എതിർത്തപ്പോൾ, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭ ഹിതപരിശോധനയെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Switzerland also allows same sex marriage