ലോറി ഡ്രൈവർമാരുടെ മറവിൽ യുകെയിലേക്ക് മലയാളിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തട്ടിപ്പ്

ലണ്ടൻ∙ 5000 ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്ക് അടിയന്തരമായി താൽക്കാലിക വീസ അനുവദിക്കുമെന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻതന്നെ മലയാളികൾ ചിലർ ഇതിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടനിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരുടെ ഷോർട്ടേജും അതുമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെന്നതു സത്യം തന്നെ. ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ധനക്ഷാമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിസന്ധിയും നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതു മറികടക്കാൻ താൽകാലിക വീസയും അനുവദിക്കും. പക്ഷേ, അതു തൽക്കാലം കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു പോലുമല്ല. ബ്രിട്ടന്റെ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ താൽക്കാലിക വീസ അനുവദിക്കുന്നത്. ലോറി ഡ്രൈവർമാരെ മാത്രമല്ല, ക്രിസ്മസിനു മുൻപു ബ്രിട്ടനിലെ കോഴി ഫാമുകളിലേക്കും കൂടുതൽ ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോഴിഫാമിൽ ജോലിചെയ്തു പരിചയമുള്ളവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ വീസ അനുവദിക്കുമെന്നു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. അതിനുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ഭാഗ്യവശാൽ ആരും ഇതുവരെ പരസ്യം നൽകിയിട്ടില്ല.



കഴിഞ്ഞദിവസം പാർലമെന്റിൽ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി ഡോമിനിക് റാബും പിന്നീട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി ഗ്രാന്റ് ഷാപ്സും ഇത്തരത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ഉടൻതന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. യുകെയിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിൽപരം ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന തലവാചകത്തോടെയായിരുന്നു പരസ്യം. ശമ്പളവും യോഗ്യതയും ജോലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ട പരിചയവും എല്ലാം കാണിച്ചുള്ള പരസ്യം നൽകിയാണു തട്ടിപ്പുകാർ രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടനിലെ ഫോൺ നമ്പരും ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും സഹിതമുള്ള പരസ്യങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും വീണുപോകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്.

കേരളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയും ബ്രിട്ടനിലെത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരസ്യത്തിൽ ഇതിനോടകം പലരും വീണുകഴിഞ്ഞു. എത്രപറഞ്ഞാലും കാശുപോയിക്കഴിഞ്ഞേ ഇത്തരക്കാർക്ക് നേരം വെളുക്കൂ എന്നതാണു മറ്റൊരു വസ്തുത.

ബ്രിട്ടൻ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള താൽകാലിക റിക്രൂട്ട്മെന്റാണ്. അതിനാൽതന്നെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരോ കോഴിഫാം ജീവനക്കാരോ ഒന്നും ഷോർട്ടേജ് ഒക്യുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടില്ല. ഇതിലേക്കു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വിദേശ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സാധ്യവുമല്ല.

ബ്രക്സിറ്റ് നടപ്പായതു മുതലാണു ബ്രിട്ടനിൽ ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഷോർട്ടേജുണ്ടായത്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഇതു വർധിച്ചുവന്നു ചരക്കുനീക്കത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി പരിണമിച്ചു. ബ്രക്സിറ്റ് നടപ്പിലായ ജനുവരി മുതൽതന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹെവി ഗുഡ്സ് ഡ്രൈവർമാർ പലരും സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി.

ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ഡ്രൈവർമാർ ഇത്തരത്തിൽ മടങ്ങിയെന്നാണ് റോഡ് ഹോവിലേജ് അസോസിയേഷന്റെ കണക്ക്. ബ്രിട്ടനിൽ ഇനിയൊരു സെറ്റിൽമെന്റ് എളുപ്പവും സുഗമവും ആകില്ല എന്ന പ്രതീതിയായിരുന്നു ഇതിനു കാരണം. ഇതിനു പിന്നാലെയെത്തിയ കോവിഡ് മഹാമാരി ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റുകൾ മാസങ്ങളോളം തടസപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ പുതിയ ഡ്രൈവർമാർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരാത്ത സ്ഥിതിയായി. 40,000 ലേറെ ടെസ്റ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. ഇതിനു പുറമേ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ മതിയായ ട്രെയിനിംങ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിലെ പാസിങ് നിരക്കും കുറഞ്ഞു. 2019ൽ പാസായതിനേക്കാൾ 25,000 പേർ കുറവാണ് 2021ൽ ബ്രിട്ടനിൽ ഹെവി ഗുഡ്സ് ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് പാസായത്.

ഓരോ ആഴ്ചയിലും രണ്ടായിരത്തോളം ഡ്രൈവർമാർ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽനിന്നും വിരമിക്കുമ്പോൾ പുതുതായി എത്തുന്നത് കേവലം ആയിരം പേർ മാത്രവും. ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്തരങ്ങളാണു മാസങ്ങൾകൊണ്ടു വളർന്നു വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

5000 ഫോറിൻ ഡ്രൈവർമാർക്ക് അടിയന്തരമായി താൽക്കാലിക വീസ അനുവദിച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്നു പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾകൊണ്ടു പ്രതിസന്ധിക്കു ശാശ്വത പരിഹാരമാകും. അതോടെ താൽകാലികമായി ജോലിക്കെടുത്തവരെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനുമാകും. യാഥാർഥ്യം ഇതായിരിക്കെയാണ് ചിലർ പതിവ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തട്ടിപ്പുകളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Recruitment scam of Malayalees in UK under the cover of lorry drivers