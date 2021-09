ബര്‍ലിന്‍∙ കഴിഞ്ഞ 32 വര്‍ഷമായി ക്രിസ്ററ്യന്‍ ഡമോക്രാറ്റിക് യൂണിയന്‍ (സിഡിയു) നേതാവും ജര്‍മന്‍ ചാന്‍സലറുമായ അംഗലാ മെര്‍ക്കല്‍ സ്വന്തം തട്ടകമാക്കി വച്ചിരുന്ന ഗ്രീഫ്സ്വാള്‍ഡ് റ്യൂഗന്‍ മണ്ഡലം മെര്‍ക്കലിന്റെ അഭാവത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ ഡമോക്രാറ്റുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു.

എസ്പിഡിയുടെ 27 കാരിയായ സ്ഥാനാര്‍ഥി അന്ന കസൗട്ട്സ്കിയാണ് ഇത്തവണ ചരിത്ര വിജയം നേടിയത്. മെക്ളെന്‍ബര്‍ഗ്–വെസ്റേറണ്‍ പോമറേനിയന്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ ജില്ലയായ ഗ്രീഫ്സ്വാള്‍ഡിലെ മണ്ഡലമായ റ്യൂഗനില്‍ നിന്നും 26 ശതമാനത്തോളം വോട്ടുനേടിയാണ് കസൗട്ട്സ്കി രാഷ്ട്രീയ വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ചത്. മുൻപ് അംഗല മെര്‍ക്കല്‍ ഇവിടെ നിന്ന് എട്ട് തവണയാണു നേരിട്ട് ജര്‍മന്‍ പാര്‍ലമെന്റിലേയ്ക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.



കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എസ്പിഡി സ്ഥാനാര്‍ഥി നേടിയ വോട്ടിനേക്കാള്‍ 12.7 ശതമാനം കൂടുതലാണിത്. മെര്‍ക്കലിന്റെ പിന്‍ഗാമിയായി സിഡിയുവിനുവേണ്ടി മത്സരിച്ച ജോര്‍ജ് ഗുന്തറിന് 20.4 ശതമാനം വോട്ടുമാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ.ൈ്രഗഫ്സ്വാള്‍ഡ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ജീവനക്കാരിയാണ് അന്ന കസൗട്ട്സ്കി.



1993 ല്‍ ഹൈഡല്‍ബെര്‍ഗില്‍ ജനിച്ച കസൗട്ട്സ്കി, ആല്‍സ്ഫെല്‍ഡിന് (ഹെസ്സെ) സമീപത്തുള്ള ലൂസലിലാണ് വളര്‍ന്നത്. രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രജ്ഞയായി പസാവുവില്‍ (ബവേറിയ) പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. തുടര്‍ന്നുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനുശേഷം ഗ്രീഫ്സ്വാള്‍ഡിലേക്ക് മാറി.



19 ാം വയസ്സില്‍ കസൗട്ട്സ്കി എസ്പിഡിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. നിലവില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ യൂത്ത് വിംഗിന്റെ ജില്ലാ ചെയര്‍മാനാണ്. കൂടാതെ എസ്പിഡി ലോക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഗ്രീഫ്സ്വാള്‍ഡിന്റെയും എസ്പിഡി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെയും ഉപദേശക അംഗവുമാണ് ഇവര്‍.

