ആമസോണിന്റെ ബ്രിട്ടനിലെ ആദ്യത്തെ ഷോറൂം ബ്ലൂവാട്ടർ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിൽ

ലണ്ടൻ∙ഓൺലൈൻ ബിസിനസിലൂടെ പല ഹൈസ്ട്രീറ്റ് ബ്രാൻഡുകളെയും അപ്രത്യക്ഷരാക്കിയ ആമസോൺ ഒടുവിൽ ഹൈസ്ട്രീറ്റിലെ അവർ ഒഴിഞ്ഞുപോയ ഇടവും സ്വന്തമാക്കുന്നു. അമേരിക്കയ്ക്കു പിന്നാലെ ബ്രിട്ടനിലും ആമസോൺ സ്വന്തം ഷോറൂമുകൾ തുറക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ബ്രിട്ടനിലെ ആദ്യത്തെ ആമസോൺ ഷോറൂം ഔട്ടർ ലണ്ടനിലെ ബ്ലൂവാട്ടർ ഷോപ്പിംങ് സെന്ററിലാണു തുറന്നിരിക്കുന്നത്. താമസിയാതെ മറ്റു പ്രമുഖ ഷോപ്പിംങ് സെന്ററുകളിലും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും സമാനമായ ഷോറൂമുകൾ തുറക്കാനാണ് ആമസോൺ പദ്ധതിയിടുന്നത്.

ആമസോണിന്റെ സ്വാധീനം മൂലം ഓൺലൈൻ പർചേസിങ്ങിലേക്ക് ആളുകൾ ചുവടുമാറ്റിയതോടെ ഷട്ടറു വീണത് ഹൈസ്ട്രീറ്റിലെ പല പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾക്കുമാണ്. ഒടുവിൽ ആ വിടവ് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന വിരോധാഭാസമാണ് മാർക്കറ്റിൽ.



‘’ആമസോൺ ഫോർ സ്റ്റാർ’’ എന്ന പേരിലാണു ബ്രിട്ടനിലെ ഷോറൂം തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ചുരുങ്ങിയത് ഫോർ സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങ് എങ്കിലും നൽകിയിട്ടുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വിൽപനയ്ക്കുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം ഉൽപന്നങ്ങളാണു ബ്ലൂവാട്ടറിലെ പുതിയ ഷോറൂമിൽ വിൽപനയ്ക്കുള്ളത്. അമേരിക്കയിൽ ഇതിനോടകം സമാനമായ മുപ്പത് ഷോറൂമുകൾ ആമസോൺ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടണിലെ ആദ്യഷോറൂം വിജയപ്രദമായാൽ ഉടൻ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ സമാനമായ ഷോറൂമുകൾ തുറക്കും.



ബുക്കുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഗെയിമുകൾ, ഹോംവെയർ തുടങ്ങിയ പോപ്പുലർ ഉൽപന്നങ്ങൾ നിരക്കുന്ന ഷോറൂമിൽ ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളില്ല. ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇവിടെയെത്തി നേരിട്ടും ശേഖരിക്കാം. തിരികെ നൽകാൻ താൽപര്യപ്പടുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ പായ്ക്കു ചെയ്യാതെ തന്നെ തിരികെ ഏൽപിക്കാനും ആമസോൺ ഷോറൂമിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സൗകര്യമുണ്ടാകും.



നേരത്തെ ബ്രിട്ടനിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ആമസോൺ ചെക്ക് ഔട്ട് ഫ്രീ സാങ്കേതിക വിദ്യയോടെയുള്ള ആറു ഗ്രോസറി കൺവീനിയന്റ് സ്റ്റോറുകൾ തുറന്നിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റു ജനപ്രിയ ഉൽപന്നങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ആമസോൺ ഫോർ സ്റ്റാറിന്റെ തുടക്കം

English Summary : Amazon opens its first general store in UK