കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി ഫിൻലൻഡ്‌

ഫിൻലൻഡ്∙ 74 ശതമാനം ജനങ്ങൾ ഒരു ഡോസ് വാക്‌സിനേഷനും 63 % ജനങ്ങൾ രണ്ടു ഡോസ് വാക്‌സിനേഷനും എടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വാക്‌സിനേഷൻ എടുക്കാത്തവർ ആശുപത്രികളിലെ ഐസിയുവിൽ കൂടുതലായി എത്തിപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വാക്സിനേഷനോട് വിമുഖത പുലർത്തുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തെ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് കാണുന്നില്ല.

വൈറസ് വ്യാപനമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ റസ്റ്ററന്റുകളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണമായും എടുത്തുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട് . അതുപോലെതന്നെ പഴയതുപോലെ പാട്ടും ഡാൻസുമൊക്കെ നടത്തുവാൻ റസ്റ്ററന്റുകൾക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.



ഹെൽസിങ്കി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിരുന്ന എല്ലാ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂടുന്നതിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന കർശന നിയന്ത്രണമില്ലെങ്കിലും പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റു പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട്. മ്യൂസിയം, ഓപ്പറ തീയറ്ററുകൾ, സിനിമ തീയറ്ററുകൾ, ലൈബ്രറി, നീന്തൽ കുളങ്ങൾ മറ്റു വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ നിലയിലേക്കു മടങ്ങിവരുവാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് . സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേകം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ പതിവുപോലെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.



വീടുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം ഒക്ടോബര് 15 ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ താൽപര്യപ്രകാരം ജീവനക്കാർക്കു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്. ആളുകൾ കൂടുതലായും ഓഫിസുകളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ ഇളവുകൾ മൂലം വരും ആഴ്ചകളിലെ അവധിക്കാല സീസണുകളിൽ കൂടുതൽ വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുവാൻ അധികം ആളുകളും തയാറെടുക്കുകയാണ്.

