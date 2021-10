സ്റ്റോക്ഹോം ∙ രസതന്ത്ര മേഖലയെ കൂടുതല്‍ ഹരിതമയമാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പുതിയയിനം രാസപ്രക്രിയകളുടെ തത്വങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയ രണ്ടു ഗവേഷകര്‍ 2021 ലെ രസതന്ത്ര നൊബേലിന് അര്‍ഹരായി. ജര്‍മന്‍ ഗവേഷകനായ ബഞ്ചമിന്‍ ലിസ്റ്റ്, ബ്രിട്ടീഷ് വംശനായ അമേരിക്കന്‍ ഗവേഷകന്‍ ഡേവിഡ് മാക്മില്ലന്‍ എന്നിവരാണ് പുരസ്ക്കാരം നേടിയത്. 1968 ല്‍ ജര്‍മനിയിലെ ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ടില്‍ ജനിച്ച ലിസ്റ്റ്, ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ടിലെ ഗോയ്ഥെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ നിന്നാണ് പിഎച്ച്ഡിഎടുത്തത്. നിലവില്‍ മാക്സ് പ്ലാങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫുര്‍ കോഹ്ളന്‍ഫോര്‍ഷുങിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്.

1968 ല്‍ യുകെയിലെ ബെല്‍ഷില്ലില്‍ ജനിച്ച മാക്മില്ലന്‍, യുഎസിലെ ഇര്‍വിന്‍ കലിഫോര്‍ണിയ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നാണ് പിഎച്ച്ഡി കരസ്ഥമാക്കിയത്. നിലവില്‍ യുകെയിലെ പ്രിൻസ്റ്റൺ സര്‍വകലാശാലയില്‍ പ്രൊഫസറാണ്. സമ്മാനത്തുകയായ 11.4 ലക്ഷം ഡോളര്‍ (8.2 കോടി രൂപ) ഇരുവരും പങ്കിടും.



അതേസമയം, ഫിസിക്സിനുള്ള നൊബേല്‍ സമ്മാനം മൂന്നു പേരാണ് പങ്കുവച്ചത്. ആഗോള താപനം ഉള്‍പ്പടെ ലോകത്തെ ഭീഷണിയുടെ മുനയില്‍നിര്‍ത്തുന്ന കാലാവസ്ഥാ വിഷയങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായക കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍ നടത്തിയ ജപ്പാന്‍, ജര്‍മന്‍, ഇറ്റാലിയന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ സ്യുകുറോ മനാബേ, ക്ളൗസ് ഹാസല്‍മാന്‍, ജൊര്‍ജിയോ പരീസി എന്നിവരാണ് പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടത്.



കാലാവസ്ഥയുടെ ഇടക്കാല–ദീര്‍ഘകാല വ്യതിയാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് 1970കളില്‍ ജര്‍മനിയിലെ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂറ്റ് ഗവേഷകനായ ഹാസല്‍മാന്‍ രൂപം നല്‍കിയ മാതൃക ആഗോള താപനം കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടല്‍ കാലാവസ്ഥയിലും അതുവഴി പരിസ്ഥിതിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ പഠിക്കാനും അദ്ദേഹം സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചു.

English Summary : Nobel prize in Chemistry 2021 goes to Benjamin List and David W.C. MacMillan