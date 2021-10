ദുരൂഹതയൊഴിയാതെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പണിമുടക്ക്

ബര്‍ലിന്‍ ∙ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ഭീമന്‍മാര്‍ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇനിയും ദുരൂഹതഒഴിയുന്നില്ല. ഫെയ്സ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ്, എഫ്ബി മെസഞ്ചര്‍ സേവനങ്ങള്‍ ആറ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം തിരികെ വന്നെങ്കിലും ഇതിനു പിന്നിലെ യഥാര്‍ഥ കാരണങ്ങള്‍ ഇനിയും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

ഉപയോക്താക്കളെ സര്‍വറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഡൊമെയ്ന്‍ സംവിധാനത്തിന്റെ തകരാറാണെന്നാണ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഫെയ്സ്ബുക്കും വാട്ട്സാപ്പും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും ഒന്നിച്ചു പണിമുടക്കിയതിനു പിന്നില്‍ ശക്തമായ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് സൈബര്‍ ലോകം വിലയിരുത്തുന്നത്.



അതിശക്തമായ സൈബര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷനേടാന്‍ സ്വന്തം സെര്‍വറുകള്‍ ഫെയ്സ്ബുക്ക് തന്നെ വിഛേദിച്ചതാണെന്ന് ഒരുകൂട്ടര്‍ വാദിക്കുന്നു. അതേസമയം, സ്വന്തം സെര്‍വറിന്റെ കോണ്‍ഫിഗറേഷനില്‍ ഫേസ്ബുക്ക് നടത്തിയ പരിഷ്കരണം പാളിപ്പോയതായിരിക്കാമെന്നും ചില വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.



ഫെയ്സ്ബുക്ക് സ്വയം നടത്തിയ ചില ഒളിച്ചുകളികളാണ് ഈ മുങ്ങലിന് പിന്നിലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയിലടക്കം നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും നേരിട്ടത്. യുഎസ് ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഫെയ്സ്ബുക്കിനെതിരെ കേസും ഫയല്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക് സേവനങ്ങള്‍ മുങ്ങുന്നതിനും മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് മുന്‍ ജീവനക്കാരി ഫ്രാന്‍സെസ് ഹോഗന്‍ സിബിഎസ് ചാനലിലെ '60 മിനിറ്റ്സ് ഓണ്‍ സണ്‍ഡേ' എന്ന പരിപാടിയില്‍ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് കമ്പനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചത്.



തങ്ങള്‍ക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിലെ തെളിവുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ഫെയ്സ്ബുക്ക് നടത്തിയ അഭ്യാസമാണ് മുങ്ങലിന് പിന്നിലെന്നും പറയുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 'പണിമുടക്ക്' വെറും സാങ്കേതിക തകരാറാവില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

English Summary : Reasons still unknown for Facebook outage on Monday night