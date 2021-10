ഒസ്‌ലോ ∙ നോര്‍വീജിയന്‍ പട്ടണമായ കോങ്സ്ബര്‍ഗില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയ യുവാവിന് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. 37 കാരനായ പ്രതിയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ നാല് സ്ത്രീകളും ഒരു പുരുഷനുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 50 നും 70 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരാണ് മരിച്ചത്. നിലവിൽ അക്രമി മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ഇസ്‌ലാം മതം സ്വീകരിച്ച ഡാനിഷ് വംശജനാണ് അക്രമിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം തുടരുകയാണന്ന് നോര്‍വീജിയന്‍ പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി സര്‍വീസ് (പിഎസ്ടി) വ്യക്തമാക്കി. ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത അടക്കം പൊലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു.



ദീര്‍ഘകാലമായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് പാര്‍ട്ടി കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേല്‍ക്കുന്നതിന്റെ തലേന്നാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. തൊഴിലാളി നേതാവ് ജോനാസ് ഗഹര്‍ സ്റേറാര്‍ വ്യാഴാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റു.

English Summary : 5 people killed in Norway bow and arrow attacks, police say