പോപ്പിന്റെ തൊപ്പിക്കായി 10 വയസ്സുകാരന്‍‌ വേദിയിൽ; സമ്മാനം നൽകി മാർപാപ്പ

വത്തിക്കാന്‍സിറ്റി ∙ മാര്‍പ്പാപ്പയുടെ ബുധനാഴ്ചത്തെ പരിപാടിക്കിടെ വേദിയില്‍ ഓടിക്കയറിയ 10 വയസ്സുള്ള ബാലന്‍ ലോകത്തിന് കൗതുകമായി. പാപ്പായുടെ ആഴ്ചതോറുമുള്ള പൊതു സദസ്സിനിടെ ഒരു കുട്ടി പാപ്പായുടെ അടുത്ത് വന്ന് മാര്‍പ്പാപ്പയുടെ വെളുത്ത തൊപ്പി വേണമെന്ന് ആഗ്യം കാണിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ കുട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ആഗ്രഹത്തെയും പ്രശംസിച്ചു. പോള്‍ ആറാമന്‍ ഹാളിലെ സദസ്സിലായിരുന്നു സംഭവം. ഓടിക്കയറിയ ബാലനെ പാപ്പാ ഇരുകൈകളും പിടിച്ചു കുശലം ചോദിച്ചു ആശ്ലേഷിച്ചു.

തന്റെയടുത്തിരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ തലവനായ മോണ്‍സിഞ്ഞോര്‍ ലിയോനാര്‍ഡോ സപിയന്‍സ എഴുന്നേറ്റ് പാപ്പായുടെ വലതുവശത്തുള്ള തന്റെ കസേര ബാലന് നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് സുക്കേറ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാപ്പായുടെ വെളുത്ത തൊപ്പി ആ കുട്ടി പലതവണ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സൂചന മനസിലാക്കി കുട്ടിയ്ക്ക് സമാനമായി തൊപ്പി നല്‍കിയപ്പോള്‍ സദസില്‍ നിന്ന് കരഘോഷവും ചിരിയും ഉയര്‍ന്നു. തൊപ്പി ലഭിച്ചയുടന്‍ തൊപ്പി തലയില്‍ വെച്ചു ബാലന്‍ വേദി വിടുകയും ചെയ്തു. ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടിയാണിത്.

English Summary : Young boy tries to take Pope’s cap, steals show at papal audience