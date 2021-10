ജർമനിയുടെ ഭരണത്തിന് 'ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ'; ബയർബോക് ആദ്യ വനിത ഉപചാൻസലർ

സൂറിക് ∙ ജർമനിയിൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റ് (ചുവപ്പ്), ഫ്രീ ഡെമോക്രാറ്റിക് (ഓറഞ്ച്), ഗ്രീൻപാർട്ടി (പച്ച) എന്നീ മൂന്നു പാർട്ടികളും ചേർന്ന് ഭരണം നടത്തും. പുതിയ സർക്കാരിനുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിന് ചുവപ്പ്, പച്ച സിഗ്നലുകൾ നേരത്തെ തെളിഞ്ഞെങ്കിലും, ഓറഞ്ചു സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തെളിഞ്ഞെത്.

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 25.7 ശതമാനം വോട്ട് നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷിയായ എസ്പിഡിയുടെ നേതാവ് ഒലാഫ് ഷോൾസായിരിക്കും ജർമൻ ചാൻസല (പ്രധാനമന്ത്രി)റാവുക. നിലവിലെ കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണത്തിൽ ഉപചാൻസലർ എന്ന ആലങ്കാരിക പദവിയും, മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനെന്ന സ്ഥാനവും ഒലാഫ് ഷോൾസിനാണ്. 'ട്രാഫിക് സിഗ്‌നൽ' കൂട്ടുകെട്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിലൂടെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പാർട്ടിയുമായ ഗ്രീൻ പാർട്ടിയുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന അന്നാലെന ബയർബോകായിരിക്കും ഉപചാൻസലറാവുക. ജർമനിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഉപചാൻസലർ എന്ന പദവിയാണ് ബയർബോകിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. രാഷ്രീയം വിടുന്ന അംഗല മെർക്കലിന്റെ 'പ്രഭാവം' ജർമൻ ജനതയ്ക്ക് നഷ്ടമായെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കാതെ നോക്കേണ്ട ബാധ്യതയും ഇനി ബയർബോകിനാവും.



ഫ്രീ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ക്രിസ്ത്യാൻ ലിൻഡ്നർ ധനകാര്യ വകുപ്പിലുള്ള താല്പര്യം പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ വ്യവസായം, വാണിജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും എഫ്ഡിപിയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് നിഗമനം. ജർമൻ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാലാകാലങ്ങളായി ഒരു പാർട്ടിയും ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടാറില്ല. ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടികളായ ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റസും, സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റ്സും ചേർന്നായിരുന്നു നിലവിലെ ഭരണം. ഇവർ തമ്മിൽ അധികാരം പങ്കിടാത്ത 1998-2005 കാലമൊഴികെ സിഡിയു അല്ലെങ്കിൽ എസ്ഡിപി ഭരണം പിടിക്കാൻ എക്കാലത്തും കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എഫ്ഡിപി യെയാണ്. ഭരണം കൂടുതൽ കാലം പങ്കിട്ടതും, നയങ്ങളിലെ സമാനതകളിലും സിഡിയുവിനോടാണ്‌ ചേർച്ചയെങ്കിലും, ഇത്തവണ എഫ്ഡിപി കൈകൊടുത്തത് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കാണ്.



പോയ 16 വർഷവും അധികാരത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും മോശം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നേരിട്ട സിഡിയു ഇത്തവണ മന്ത്രസഭ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രീൻ പാർട്ടിക്കിത് 1998-2005 കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ജർമൻ ഭരണത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ് സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസിന് മുമ്പായി നയങ്ങളും, അധികാര പങ്കിടൽ ചർച്ചകളും പൂർത്തിയാക്കി അധികാരത്തിൽ ഏറാനാണ്‌ 'ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ' കൂട്ടുകെട്ട് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

