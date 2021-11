അമേരിക്ക യാത്രാവിലക്ക് നീക്കിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ, ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങിൽ 63% വർധന

ലണ്ടൻ ∙ 20 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതിലേറെ രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന യാത്രാവിലക്ക് നീക്കി. അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം സന്തോഷിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ. ഹീത്രൂ വിമാനത്താവളത്തിലെ രണ്ടു റൺവേകളിൽനിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് വിമാനവും വെർജിൻ അറ്റ്ലാന്റിക് വിമാനവും ഒരുമിച്ചു പറന്നുയർന്നാണ് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത ഇന്നലെ ആഘോഷിച്ചത്. ഒരുമിച്ച് പറന്നുയർന്ന ഈ രണ്ടുവിമാനങ്ങളും പിന്നീട് ഒമ്പതു മിനിറ്റിന്റെ ഇടവേളയിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ജെഎഫ്കെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി.

ബിസിനസ്, ടൂറിസം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏറ്റവും അധികം യാത്രചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അമേരിക്ക. രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവർക്ക് മറ്റു നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്രചെയ്യാമെന്ന തീരുമാനം പ്രാവർത്തികമാകുന്നതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലേക്കും യാത്രക്കാരുടെ കുത്തൊഴുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായി. ഇതു സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ടു തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ് രംഗത്ത് 63 ശതമാനത്തിന്റെവരെ വർധനയാണ് ഉണ്ടായത്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും ഈ തീരുമാനം വലിയ ഉണർവാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.



ക്രിസ്മസ് –ന്യൂ ഇയർ കാലത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവധി ആഘോഷത്തിനായി അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞവർഷം നടക്കാതെപോയ നിരവധിപേരുടെ യാത്രാ സ്വപ്നങ്ങൾക്കാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ തീരുമാനം വീണ്ടും മിഴിവേകുന്നത്.

