എൻഎച്ച്എസ് സ്റ്റാഫിന് കോവിഡ് വാക്സീൻ നിർബന്ധമാക്കും; വാക്സിനെടുക്കാത്തത് 103,000 പേർ

ലണ്ടൻ ∙ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലും വാക്സീനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലും കോവിഡ് വാക്സീനെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്ന എൻഎച്ച്എസ് ജീവനക്കാർ നിർബന്ധമായും വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കണം. നാഷനൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റാഫും നിർബന്ധമായും കോവിഡ് വാക്സീൻ എടുക്കണമെന്നാണു ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം. 2022 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനകം എല്ലാവരും കോവിഡ് വാസ്കീൻ എടുക്കത്തവിധം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡെഡ് ലൈനും മാർഗരേഖയും ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി സാജിദ് ജാവേദ് പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. എൻഎച്ച്എസിലെ 103,000ത്തിലേറെ ജീവനക്കാരാണ് പലകാരണങ്ങളാൽ വാക്സീൻ എടുക്കാൻ വിസമ്മതം അറിയിച്ച് മാറിനിന്നിരുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ഇനി ജോലിയിൽ തുടരണമെങ്കിൽ വാക്സീനെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും.

രാജ്യത്തെ കെയർ ഹോം ജീവനക്കാരെല്ലാം വാക്സീൻ എടുക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ള ഡെഡ് ലൈൻ ഈ വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ നൽകിയ ഈ നിർദേശപ്രകാരം, വാകസീനെടുക്കാതെ മാറിനിന്നിരുന്ന ഭൂരിപക്ഷം കെയർഹോം ജീവനക്കാരും വാക്സിനേഷന് വിധേയരായി. സമാനമായ രീതിയിൽ എൻഎച്ച്എസിലും സ്റ്റാഫിനെല്ലാം വാക്സീൻ നൽകി അവരുടെ ജീവിതവും, രോഗികളുടെ ജീവിതവും സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രോഗികളുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും എൻഎച്ച്എസിന്റെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് അനിവാര്യമായ തീരുമാനമാണിതെന്നും പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി നേടിക്കൊണ്ടാകും തീരുമാനം നടപ്പാക്കുകയെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെയും ബലിയാടാക്കില്ല. പകരം അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ എല്ലാ സഹായവും നൽകും.



രോഗികളുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ജീവനക്കാർക്കും ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവർക്കും മാത്രമാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇളവു ലഭിക്കുക. എൻഎച്ച്എസിലെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരുമായി സുദീർഘമായ സംഭാഷണത്തിനു ശേഷമാണ് സർക്കാർ നിർണായകമായ ഈ തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.



ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ തീരുമാനം വെയിൽസ്, സ്കോട്ട്ലൻഡ്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വേണമോയെന്ന് അതതു പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും.



എന്നാൽ ഏതു സാഹചര്യത്തിലായാലും വാക്സീനെടുക്കാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് എൻഎച്ച്എസിലെ വിവിധ യൂണിയനുകളുടെ നിലപാട്. സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം എൻഎച്ച്എസിൽ നിന്നും പലരും ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചുപോകാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായ ലേബർ പാർട്ടി വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിൽസകൾക്കായി ലക്ഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയും നഴ്സുമാരുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ 90,000 വേക്കൻസികൾ ഓഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കരുതലോടെ തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പൊടുന്നനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുുന്ന സാഹചര്യം എൻഎച്ച്എസിന് താങ്ങാനാകില്ലെന്ന് ഷാഡോ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ജൊനാതൻ ആഷ്വർത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



സാധാരണക്കാർ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വരെ എടുത്ത് കോവിഡിനെ അകറ്റിനിർത്തുമ്പോൾ രോഗികളുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുന്ന എൻഎച്ച്എസ് സ്റ്റാഫ് വാക്സീനെടുക്കാതെ മാറിനിൽക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ ന്യായീകരണം.



