ഫ്രാൻസിൽനിന്നും ബോട്ടിൽ യുകെയിലേക്ക് കടന്നത് 23,000 പേർ; ഇന്നലെ മാത്രം എത്തിയത് 1185 പേർ

ലണ്ടൻ ∙ ജീവൻ പണയം വച്ചും പുതിയ ജീവിതം സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലെ സാഹസിക കുടിയേറ്റക്കാർ. ടർക്കി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, സിറിയ, ലിബിയ, യെമൻ, എറിത്രിയ, ചാഡ്, ഈജിപ്ത്, സുഡാൻ, ഇറാഖ് തുടങ്ങി കലാപബാധിതവും രാഷ്ട്രീയ കലുഷിതവുമായ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവർ. നഷ്ടപ്പെടാൻ ജീവൻ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മരണത്തെ ഭയമില്ലാത്തത് സ്വാഭാവികം. വായു നിറച്ച ചെറിയ പോളിത്തീൻ ബോട്ടുകളിൽ കടൽകടക്കാൻ ഇവർ കാണിക്കുന്ന ധൈര്യം നിസ്സഹായതയുടേതുകൂടിയാണ്.

ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ കടന്ന് ബ്രിട്ടനിലെത്തിയാൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് അഭയാർഥിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്ന വിശ്വാസം ഈ സാഹസികതയ്ക്കു ബലമേകുന്നു.



1185 പേരാണ് ഇന്നലെ മാത്രം ഫ്രാൻസിൽനിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ കടന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് തീരത്ത് എത്തിയത്. അതിർത്തിസേനയുടെ ബോട്ടുകൾ ഇവരെ പിന്തുടർന്ന് ഡോവറിലെ അഭയാർഥി ക്യാംപുകളിൽ എത്തിച്ചു. ഇനി ഇവർക്ക് കാത്തിരിപ്പിന്റെ കാലമാണ്. അഭയാർഥിയായി അംഗീകരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള അപേക്ഷാ തീർപ്പിന്റെ കാലം. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോദിവസവും ഫ്രാൻസിലെ തുറമുഖ നഗരമായ കാലെസിൽനിന്നും മറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലേക്ക് പുതിയ ജീവിതം തേടി ഇറങ്ങുന്നവർ ആയിരങ്ങളാണ്. 2021ൽ ഇതുവരെ ഇത്തരത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തിലധികം പേർ ഇംഗ്ലീഷ് തീരത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞവർഷത്തേക്കാൾ 8404 പേരുടെ വർധനയാണ് ഉള്ളത്.



2019ൽ ഇത്തരത്തിൽ ബ്രിട്ടനിലെത്തിയ 35,737 പേർക്കാണ് അഭയാർഥികളായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. 2020ൽ ഇത് 29,815 ആയി. 2021ലെ ആദ്യത്തെ ആറു മാസം തന്നെ അഭയാർഥിയാകാൻ അപേക്ഷ നൽകിയത് 14,670 പേരാണ്.



ഫ്രാൻസിന്റെയും ബ്രിട്ടന്റെയും പട്രോളിങ് സംഘങ്ങളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചാണ് ദിവസേന ഇത്തരത്തിൽ നൂറുകണക്കിനാളുകൾ കടലിലേക്ക് സാഹസിക യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ അപകടത്തിൽ പെടുന്നതും നിരവധിപേർ മരിക്കുന്നതും നിത്യസംഭവമാണെങ്കിലും പുതിയൊരു ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഇവർക്ക് മരണഭയം തടസമേ ആകുന്നില്ല.

