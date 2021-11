വീണ്ടും കൊറോണയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി യൂറോപ്പ്

ബ്രസല്‍സ്∙വീണ്ടും പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി മാറി യൂറോപ്പ് . പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കന്‍ യൂറോപ്പില്‍, വാക്സിനേഷന്‍ നിരക്ക് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്:

ഭൂഖണ്ഡത്തില്‍ മറ്റൊരു 5,00,000 കൊറോണ മരണങ്ങള്‍ കൂടി ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ യൂറോപ്പ് മേധാവി ഹാന്‍സ് ക്ളൂഗെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. യൂറോപ്പില്‍ പത്തു ശതമാനമാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നവരുടെ വര്‍ധന. പുതിയരോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ലോകത്തു മൊത്തത്തില്‍ കുറവ് വരുമ്പോള്‍, യൂറോപ്പില്‍ ഏഴു ശതമാനം വര്‍ധനയുണ്ടായി.

യുക്രെയ്ന്‍, റൊമാനിയ, സ്ളൊവേനിയ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ളിക് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നു.

നോര്‍വേ, ഇറ്റലി, ലാത്വിയ, ഐസ്ലാന്‍ഡ് രാജ്യങ്ങള്‍ ബൂസ്ററര്‍ വാക്സിന്‍ ഡോസുകള്‍ നല്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കുന്നതിനും നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി. യൂറോപ്യന്‍ ഭൂഖണ്ഡം വീണ്ടും കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലാകുമ്പോള്‍ റഷ്യ, ജര്‍മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും മരണവും വര്‍ധിച്ചു. നെതര്‍ലന്‍ഡ്സ്, ഓസ്ട്രിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

ഓസ്ട്രിയ

ഓസ്ട്രിയയില്‍ വാക്സീനെടുക്കാത്തവര്‍ക്ക് ലോക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലായ നിയമം അടുത്ത 10 ദിവസത്തേക്കാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. നാലാമത്തെ കൊറോണ തരംഗത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍, വാക്സിനേഷന്‍ എടുക്കാത്ത ആളുകള്‍ക്കുള്ള ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ അനുവാദമില്ല. ഒമ്പത് ദശലക്ഷത്തില്‍ പരം നിവാസികളെയാണ് ഈ നടപടി ബാധിക്കുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ 12 വയസ് പ്രായമുള്ള വാക്സിനേഷന്‍ എടുക്കാത്ത ആളുകള്‍ക്ക് രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഉണ്ടാകും.

വാക്സിനേഷന്‍ എടുക്കാത്ത ആളുകളെ അടിയന്തിര കാരണമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കില്ല

ദൂരവ്യാപകമായ എക്സിറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടക്കത്തില്‍ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ രോഗബാധിതരാണ്. ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഷോപ്പിംഗിനും, ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനും അല്ലെങ്കില്‍ ഡോക്ടറെ സന്ദര്‍ശിക്കാനും ആവുംവാക്സിനേഷന്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍ അവരുടെ വീടോ അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റോ വിട്ടുപോകാന്‍ അനുവാദം ലഭിക്കുക. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ബാധകമല്ല. ചാന്‍സലര്‍ അലക്സാണ്ടര്‍ ഷാലെന്‍ബെര്‍ഗ് ആണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നിയമലംഘനങ്ങള്‍ക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ശിക്ഷ ലഭിക്കും. ഓസ്ട്രിയയിലെ ഇന്‍സിഡെന്‍സ് റേറ്റ് 900 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

നെതര്‍ലണ്ട്സ്

കോവിഡ്~19 രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നെതര്‍ലന്‍ഡ്സ് ഭാഗിക ലോക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുതല്‍ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്കാവും നിയന്ത്രണങ്ങളെന്ന് കാവല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മാര്‍ക്ക് റൂട്ടെ അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് കേസുകളില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധനയുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ലോക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ആദ്യ പടിഞ്ഞാറന്‍ യുറോപ്യന്‍ രാജ്യമാണ് നെതര്‍ലാന്‍ഡ്. ലോക്ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ ബാറുകളും റസ്റ്ററന്‍റുകളും സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളും എട്ടു മണിക്ക് അടക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടു. കായിക മത്സരങ്ങള്‍ അടച്ചിട്ട സ്റേറഡിയങ്ങളില്‍ നടത്തണം.ആവശ്യ വസ്തുക്കളല്ലാത്തവ വില്‍ക്കുന്ന കടകള്‍ ആറ് മണിക്ക് അടക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. നെതര്‍ലാന്‍ഡ്–നോര്‍വേ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത മത്സരം അടച്ചിട്ട സ്റേറഡയത്തിലാവും നടക്കുക.

16,364 പേര്‍ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെതര്‍ലാന്‍ഡ്സില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഇതാദ്യമായാണ് നെതര്‍ലാന്‍ഡ്സില്‍ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇത്രയും ഉയരുന്നത്. 18,000ത്തോളം പേര്‍ ഇതുവരെ നെതര്‍ലാന്‍ഡ്സില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

നെതര്‍ലന്‍ഡ്സില്‍ മൂന്നാഴ്ചത്തെ ഭാഗിക ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രാബല്യത്തിലായി. രാത്രികാലങ്ങളില്‍ രാജ്യം നിശ്ചലമാവും.

ജര്‍മനി

ഓസ്ട്രിയയും ചെക്ക് റിപ്പബ്ളിക്കും ഉയര്‍ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളായി ജര്‍മനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജര്‍മനിയിലെ കൊറോണ വ്യാപനം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് മുന്നണി ലോക്ഡൗണും നിരോധനങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയവതരിപ്പിച്ചു. ശൈത്യകാലത്ത് കൊറോണ നിയന്ത്രിക്കുകയും എന്നാല്‍ ജനജീവിതം സുഗമം ആക്കണമെന്നുമുള്ള ലക്ഷ്യം മുന്നില്‍ക്കണ്ടാണ് മുന്നണിയിലെ പാര്‍ട്ടികളുടെ തലവന്മാരായ അന്നലീന ബെയര്‍ബോക്ക് ഒലാഫ് ഷോള്‍സ്,ക്രിസ്ററ്യന്‍ ലിന്‍ഡ്നര്‍ എന്നിവര്‍ വിഷയത്തിന്റെ കരട് അവതരിപ്പിച്ചത്.

മുന്‍കാല കൊറോണ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം, ദേശീയ വ്യാപ്തിയുടെ പകര്‍ച്ചവ്യാധി അടിയന്തരാവസ്ഥ" നവംബര്‍ അവസാനത്തോടെ കാലഹരണപ്പെടുമ്പോള്‍ പുതിയതു കൊണ്ടു വരാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്.

1.5 മീറ്റര്‍ ദൂരം അകലം പാലിക്കല്‍, മാസ്ക് ആവശ്യകത,റസ്റ്ററന്റുകളില്‍ 2ജി, 3ജി നിയമങ്ങള്‍, കര്‍ഫ്യൂ,കോണ്‍ടാക്റ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍, നിര്‍ബന്ധിത ശുചിത്വ ആശയങ്ങള്‍, ഹോം ഓഫിസ് നിര്‍ബന്ധം,ഇവന്റുകള്‍ നിയന്ത്രണം, നിരോധനം, ആളുകളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കല്‍, സാംസ്കാരിക, കായിക, കായിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുക, പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ മദ്യനിരോധനം, പ്രകടനങ്ങളുടെ നിരോധനം / നിയന്ത്രണം കൂടാതെ മതപരമായ ഒത്തുചേരലുകള്‍, ആളുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തല്‍, വ്യവസ്ഥകള്‍, ടൂറിസ്ററ് യാത്രയ്ക്ക് നിരോധനം, താമസ നിരോധനം, ഭക്ഷണശാലകളും കടകളും അടച്ചിടല്‍, സന്ദര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍, ആശുപത്രികളിലും നഴ്സിംഗ് ഹോമുകളിലും, പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിര്‍ബന്ധിത പരിശോധന,സ്കൂളുകളുടെയും സര്‍വ്വകലാശാലകളുടെയും അടച്ചുപൂട്ടല്‍ എല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുന്ന കരടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ കൊറോണ സ്ഥിതി വഷളാവുകയും നിലവിലെ സാഹചര്യം വഴുതിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതാ ഭീഷണിയിലുമാണന്ന് ബവേറിയന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മാര്‍ക്കൂസ് സോഡര്‍ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീണ്ടും കടുത്ത നിയമങ്ങള്‍ക്കായി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യവ്യാപകമായി 2 ജിയും വാക്സീന്‍ ചെയ്യാത്ത ആളുകള്‍ക്കു സമ്പര്‍ക്ക നിയന്ത്രണങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അണുബാധകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍, കൊറോണ നടപടികള്‍ ഉടന്‍ വീണ്ടും കര്‍ശനമാക്കും. ഒരു ഹോം ഓഫിസ് ആവശ്യകതയും ജോലിസ്ഥലത്ത് 3 ജി നിയമവും ചര്‍ച്ചയിലാണ്. ഫെഡറല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍, ബവേറിയ ഇതു സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യും. അണുബാധകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍, കൊറോണ നടപടികള്‍ ഉടന്‍ വീണ്ടും കര്‍ശനമാക്കും. ഒരു ഹോം ഓഫിസ് ആവശ്യകതയും ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു 3ജി നിയമവും കൊണ്ടുവരും. ബവേറിയയ്ക്കായി, സോഡര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ കര്‍ശനമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജര്‍മനിയില്‍ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പെരുകുകയാണ്. പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം 50,000നു മുകളിലെത്തി. 228 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം ജര്‍മനിയിലെ ആശുപത്രികളിലെ തീവ്രവിഭാഗ പരിചരണകിടക്കകള്‍ അതിന്റെ പരമാവധി എണ്ണത്തിലേയ്ക്കു കുതിക്കുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച, ഏഴു ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങള്‍ 289.0 ആയി ഉയര്‍ന്നു, ഇതു തുടര്‍ച്ചയായ ഏഴാം ദിവസവും ഒരു പുതിയ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍ എത്തിയിരിയ്ക്കയാണ്.

English Summary : Covid spread in Europe ‘grave concern’, 500,000 more deaths possible: WHO