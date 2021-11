കൊറോണയില്‍ ബെല്‍ജിയം കത്തുന്നു ; യൂറോപ്പില്‍ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു

A man walks in front of burning rubbish as clashes erupt during a demonstration against Covid-19 measures. Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP