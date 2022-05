വേറെ വഴിയില്ല, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ സൂചന; വീണ്ടും പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്

ലണ്ടൻ ∙ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാലാം തവണയും പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. നിലവിലെ 0.75 ശതമാനത്തിൽനിന്നും ഒരു ശതമാനമായാണ് പലിശ ഉയർത്തിയത്. ബ്രക്സിറ്റും കോവിഡും യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ മറ്റു മാർഗമില്ലാതെയാണ് സർക്കാർ വായ്പാ ചെവല് ഉയർത്തുന്നത്.

കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 0.01 എന്ന നാമമാത്രമായ നിരക്കിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിരുന്ന പലിശ നിരക്ക് ക്രമേണ 0.25, 0.50, 0.75 എന്നിങ്ങനെ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ പലതവണ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഉയർത്തി ഒരുശതമാനം ആക്കിയത്.

അനിയന്ത്രിതമായ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാതെയാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഈ നടപടി. ബ്രിട്ടൻ മറ്റൊരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന സൂചന കൂടിയാണിത്. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ 2023 സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നെഗറ്റീവ് വളർച്ചയുടെ കാലമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നത്.

2009നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വായ്പാ ചെലവാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പലിശനിരക്കു മൂലം ഉണ്ടാകുക. പുതിയ മോർഗേജുകളിലും ട്രാക്കർ കോൺട്രാക്ടുകളിലും ചുരുങ്ങിയത് നൂറു രൂപയുടെ വർധനവരെ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകും. വീടുവിപണയിൽ ഈ മാറ്റം വലിയ തളർച്ച സൃഷ്ടിക്കും. വരും മാസങ്ങളിൽ വീണ്ടുമൊരു വർധനകൂടി പലിശനിരക്കിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്.

ഇന്ധനവിലയിലും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിപണിയിലുമെല്ലാം അതിശക്തമായ വിലക്കയറ്റമാണിപ്പോൾ. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലെ ഏറ്റവും മോശമായ ജീവിത ഗുണനിലവാര സൂചികയിലാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ജനജീവിതം. നാൽപതു വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിലക്കയറ്റ ഭീതിയിലാണ് രാജ്യം. പലിശ നിരക്കുകൂടി ഉയരുന്നതോടെ വീടു വാങ്ങൽ മുതൽ പേഴ്സണൽ ലോൺവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വീണ്ടും ചെലവേറും.

തൊഴിലില്ലായ്മാ നിരക്കും ദിവസേന ഉയരുന്ന കാഴ്ചാണ് ബ്രിട്ടനിൽ കാണുന്നത്. മൂന്നര ശതമാനത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചര ശതമാനമായി തൊഴിലില്ലായ്മ വർധിക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ആറുലക്ഷം പേർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ.

English Summary: Bank of England raises rates to 1% despite recession risk