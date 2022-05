പ്രാദേശിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബ്രിട്ടനിൽ ലേബർ പാർട്ടി മുന്നേറ്റം, ബോറിസ് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി

A voter leaves a polling station set in the Heap Bridge social club, in Bury, northern England, during local elections, on May 5, 2022. Photo by Oli SCARFF / AFP