ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപതയിൽ യൂത്ത് ക്യാംപ് 'മാർഗം 2022': ബുക്ക് ചെയ്യാം

ബിർമിങ്ങാം ∙ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സിറോ മലബാർ രൂപത സിറോ മലബാർ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രൂപതയിലെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ യുവതീ യുവാക്കൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ത്രിദിന യൂത്ത് ക്യാംപ് മാർഗം 2022 ൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇനിയും ബുക്ക് ചെയ്യാം. ജൂൺ മാസം 24 മുതൽ 26 വരെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാംപിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ക്ലാസുകളും, പരിശീലന പരിപാടികളും നടക്കും. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ ആണ് ഇവക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക.

രൂപതയുടെ വിവിധ ഇടവകകളിൽ നിന്നും മിഷനുകളിൽ നിന്നുമുള്ള യുവതീ യുവാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി ഏറെ വ്യത്യസ്തയോടെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റഫോർഡ് ഷെയറിലെ യാൻ ഫീൽഡ് പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്നു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യൂത്ത് ക്യാംപിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടന്ന് അതാത് ഇടവകകളിലെ വികാരിമാരുമായോ, യൂത്ത് ആനിമേറ്റർമാരുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. വിവരങ്ങൾക്ക് എസ്എംവൈഎം ഡയറക്ടർ ഫാ. ഫാൻസ്വാ പത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെടുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് FR FANZWA PATHIL -07309049040,Register today @ https://forms.office.com/r/vgCxM1B7Hj to secure your place for this amazing, unmissable event.