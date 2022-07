കോവിഡും ബ്രെക്സിറ്റും നേരിട്ട ബോറിസിന് പുതിയ പ്രതിസന്ധി വിശ്വസ്തരുടെ രാജി

ലണ്ടൻ ∙ കോവിഡിനെയും ബ്രെക്സിറ്റിനെയും അതിജീവിച്ച ബോറിസ് ജോൺസണ് തന്റെ വിശ്വസ്തരായ നേതാക്കന്മാർ ഏൽപിച്ച അപ്രതീക്ഷിത പ്രഹരത്തെ അതിജീവിക്കാനാകുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ബ്രെക്സിറ്റിലും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലും ബോറിസിന് ഏറ്റവും താങ്ങായത് ഇന്നലെ രാജിവച്ച ചാൻസിലർ ഋഷി സുനക്കും ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി സാജിദ് ജാവിദുമായിരുന്നു.



‘ഈറ്റ് ഔട്ട് ടു ഹെൽപ് ഔട്ട്’ ജോലി നഷ്ടമായവർക്ക് ശമ്പളത്തിന്റെ 80 ശതമാനം വരെ സൗജന്യമായി നൽകിയ ‘ഫർലോ സ്കീം’ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ചാൻസിലർ ഋഷി സുനക് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ബ്രിട്ടിഷ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയതും ജനങ്ങൾക്ക് പട്ടിണിയില്ലാതെ കഴിയാൻ അവസരം ഒരുക്കിയതും. കോവിഡിൽ ലക്ഷങ്ങൾ മരിച്ചുവീണപ്പോഴും ജനമനസ് അനുകൂലമാക്കി നിർത്താൻ ബോറിസ് സർക്കാരിന് ഈ മാന്ത്രിക പദ്ധതികളിലൂടെ സാധിച്ചു.

സമാനമായ രീതിയിൽ എൻഎച്ച്എസിലും സാജിദ് ജാവിദിന്റെ നേതൃത്വം ജനഹിതത്തിന് അനുകൂലമായി നിന്നു. രോഗം അതിഗുരുതരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കും മറ്റു രോഗങ്ങൾ അലട്ടുന്നവരുമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഷീൽഡിംങ് ഏർപ്പെടുത്തിയും, വാക്സിനേഷൻ ഊർജിതമാക്കി രക്ഷാകവചം തീർത്തും എൻഎച്ച്എസ് മുന്നേറിയപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയത് സാജിദ് ജാവിദായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പോലും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഈ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബോറിസ് സർക്കാരിന് നൽകിയ പ്രതിച്ഛായ ചെറുതല്ല.

രാജ്യം മുഴുവൻ അടച്ചിട്ടശേഷം സ്വന്തം വീട്ടിൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടത്തിയതിന് ആക്ഷേപം നേരിട്ട ബോറിസ് ജോൺസണോടു പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ദയകാട്ടിയത് കോവിഡ് കാലത്തെ സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഓർത്താണ്. ആ നേട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരാണ് ഇപ്പോൾ നേതാവിനെ കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽനിന്നും അവിശ്വാസം നേരിട്ട ബോറിസ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന ഉൾപാർട്ടി വോട്ടെടുപ്പിൽ 211 എംപിമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇതിനെ അതിജീവിച്ചത്. 359 ടോറി എംപിമാരിൽ 211 പേർ ബോറിസിനെ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ 148 പേർ ബോറിസിന് എതിരായി വോട്ടു ചെയ്തിരുന്നു.

ബോറിസ് ജോൺസനും ഋഷി സുനകും (ചിത്രം: Leon Neal / POOL / AFP).

പാർട്ടിയിലെ ഈ ബോറിസ് വിരുദ്ധരുടെ നേതൃത്വമാണ് രാജിയിലൂടെ സുനക്കും ജാവിദും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനൊപ്പം ഏതാനും പേരെക്കൂടി സ്വന്തം പക്ഷത്തേക്കു ചേർക്കാനായാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നിലംപതിക്കും. എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യനായ ബോറിസിന്റെ നീക്കം എന്തെന്നറിയാനാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: New crisis for Boris after Brexit and Covid