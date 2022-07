ബോറിസ് സർക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിൽ: മന്ത്രിമാരായ ഋഷി സുനക്കും സാജിദ് ജാവിദും രാജിവച്ചു

Sajid Javid (L), Britain's Prime Minister Boris Johnson (C) and Britain's Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak (Photo by JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP).