ബ്രിട്ടനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടു ഋഷി സുനാക്, ടോറി നേതാവാകാൻ മൽസരിക്കും

ലണ്ടൻ∙ അപ്രതീക്ഷിത രാജിയിലൂടെ ബോറിസ് ജോൺസന്റെ പതനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ച മുൻ ചാൻസിലർ ഋഷി സുനാക് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി നേതാവാകാൻ മൽസരിക്കും. നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് മൽസരിക്കാൻ താനുമുണ്ടാകുമെന്ന് ഋഷി സുനാക് വ്യക്തമാക്കി. മൽസരം വിജയിച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ വംശജനാകും ഋഷി സുനാക്. ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബിൽ നിന്നു ബ്രിട്ടനിലേക്കു കുടിയേറിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ച ഋഷി തികഞ്ഞ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐടി ഭീമന്മാരാരിൽ ഒന്നായ ഇൻഫോസിസിന്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ നാരായണമൂർത്തിയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവാണ് ഋഷി സുനാക്.



മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അടക്കി ഭരിച്ച ഇന്ത്യയിൽനിന്നും കുടിയേറിയ ഒരാൾ ബ്രിട്ടന്റെ ഭരണതലപ്പത്ത് എത്തിയാൽ അതു ചരിത്രം സമ്മാനിക്കുന്ന കാവ്യനീതിയായി മാറും.

സുനാക്കിനൊപ്പം മുൻ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി ജെറമി ഹണ്ട്, അറ്റോർണി ജനറൽ സുല്ലെ ബ്രവർമെൻ, ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടോം ടുഗൻദാത്ത് തുടങ്ങിയവരും ഇതിനോടകം നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കു മൽസരിക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുടുതൽ പേർ മൽസരരംഗത്തു വരുമെന്നാണു സൂചനകൾ. ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊമിനിക് റാബ്, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ബെൻ വാലിസ്, മുതിർന്ന നേതാവ് മൈക്കിൾ ഗോവ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം നേതൃസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നവരാണ്.

ചുരുങ്ങിയത് എട്ട് എംപിമാരുടെ പിന്തുണയുള്ളവർക്കേ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കു മൽസരിക്കാൻ പത്രിക നൽകാനാകൂ. ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഫറൻസിനു മുമ്പായി എംപിമാരുടെ സമ്മേളനം ചേർന്നു പുതിയ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞടുക്കും. കുറഞ്ഞ വോട്ടുകൾ നേടുന്നവർ പുറത്തുപോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പല റൗണ്ടുകൾക്കൊടുവിലാണു നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക.

ലോകത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ ഋഷി സുനാക്കിന് ബ്രിട്ടീഷ് സമ്പത് വ്യവസ്ഥയെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു നയിക്കാനാകുമെന്നും വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയെ വീണ്ടും വിജയത്തിൽ എത്തിക്കാനാകുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ വാദം.

കോവിഡ് കാലത്ത് ‘’ഈറ്റ് ഔട്ട് ടു ഹെൽപ് ഔട്ട്, ‘’ഫർലോ സ്കീം’’. തുടങ്ങിയ നൂതന ആശയങ്ങളിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് സമ്പത് വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിർത്തിയതിന് ഋഷി സുനാക് ഏവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ഋഷിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള ബിസിനനസിന് നികുതി നൽകുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ അധികം വിവാദത്തിനു നിൽക്കാതെ നികുതി അടച്ച് മാതൃകകാട്ടാൻ ഭാര്യയോടു നിർദേശിക്കാനും അദ്ദേഹം തയാറായി. ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും മികച്ച പ്രതിശ്ചായയുള്ള ഋഷിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി പോരാടാനാണു വിമതരിലെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കം.

എന്നാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനെ തങ്ങളുടെ നേതാവായി അംഗീകരിക്കാൻ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് എംപിമാർ തയാറാകുമോ എന്നതാണു കാതലായ ചോദ്യം.

