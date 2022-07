റോം∙ ഇരട്ടകളായി ഭൂമിയില്‍ പിറന്നു ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും മികവു കാട്ടി പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ആഗോള പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുകയാണ് ഇറ്റലിയിലെ അര്‍ത്തുങ്കല്‍ സ്വദേശികളായ പൊള്ളയില്‍ ജോര്‍ജും(ഉണ്ണി), മാത്യുവും(തമ്പി).

ഇറ്റലിയിലെ പ്രശസ്തമായ പീസ സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്നു റോബോട്ടിക് എന്‍ജിനീയറിങ്ങിലാണു ജോര്‍ജും മാത്യുവും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയത്. അര്‍ത്തുങ്കല്‍, പൊള്ളയില്‍ ജോസിന്റെയും മാര്‍ഗരറ്റിന്റെയും മക്കളാണ് ഇരട്ടസഹോദരങ്ങള്‍.



സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസവും ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര പഠനങ്ങളുമെല്ലാം ഇറ്റലിയില്‍ തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോറിലാണ് ഇവര്‍ ഡോക്ടറേറ്റും കരസ്ഥമാക്കിയത്(Highest Distinction). ഇറ്റലിയിലെ പ്രാത്തോയിലാണ് ഇവര്‍ താമസിക്കുന്നത്.

English Summary : Keralite twins avail doctorate in Robotics from University of Pisa Italy