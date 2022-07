ലണ്ടൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ രാമായണമാസ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മിഴിവേകാൻ ഗായകൻ ജയദീപ് വാരിയർ

ലണ്ടന്‍ ∙ ലണ്ടനിൽ ഗുരുവായൂരപ്പ ക്ഷേത്ര സാക്ഷാത്കാരം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ലണ്ടൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മാസത്തെ സത്‌സംഗം രാമായണ മാസാചരണ ആഘോഷമായി ശനിയാഴ്ച്ച, ജൂലൈ 30 ന് ക്രോയിഡോണിലെ വെസ്റ്റ് തോൺടൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ വച്ച് വൈകിട്ട് 6 മുതൽ ആഘോഷിക്കും.

പിന്നണി ഗായകൻ ജയദീപ് വാരിയർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തി ഗാന സുധയാണ് ഈ വർഷത്തെ രാമായണ മാസാചരണ ആഘോഷങ്ങളിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി 700ൽ അധികം സ്റ്റേജുകളിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജയദീപ്, തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകളിലുൾപ്പടെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ ഭാഷകളിലായി അനേകം ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി ഗാന സുധ കൂടാതെ സദാനന്ദൻ ദിവാകരൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന രാമായണ പാരായണം, കുട്ടികളുടെ പ്രഭാഷണം, ദീപാരാധന, അന്നദാനം എന്നിവയാണ് ഈ മാസത്തെ കാര്യപരിപാടികൾ.



ഈ വർഷത്തെ രാമായണ മാസാചരണ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളെയും ലണ്ടൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംഘാടകർ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.



കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കുന്നതിനുമായി : Suresh Babu: ‪07828137478‬, Subhash Sarkara: ‪07519135993‬, Jayakumar: ‪07515918523‬, Geetha Hari: ‪07789776536‬, Diana Anilkumar: ‪07414553601‬.



Event will be conducted in line with government and public health guidance.



Venue: West Thornton Community Centre, 731-735, London Road, Thornton Heath, Croydon CR7 6AU

Email: info@londonhinduaikyavedi.org



Facebook: https://www.facebook.com/londonhinduaikyavedi.org

London Hindu Aikyavedi is working towards the fulfilment of our mission of building a Sree Guruvayoorappan Temple in the United Kingdom.