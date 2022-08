വടക്കൻ ഇറ്റലിയിൽ കൊടുങ്കാറ്റ്: രണ്ടുമരണം, വ്യാപകനാശം 

റോം ∙ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ വടക്കൻ ഇറ്റലിയിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ. മധ്യ തസ്കാനി മേഖലയിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. പ്രദേശത്തെ നൂറോളം ആളുകളെ വീടുകളിൽനിന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. മരങ്ങൾവീണ് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ തകർന്നു.

ബീച്ച് ഹട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ മേൽക്കൂരകൾ പറന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് വീണത്തിനെതുടർന്ന് ജെനോവ - ലാ സ്പെസിയ റെയിൽപാത താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മിലാനും ഫ്ലോറൻസും നഗര പാർക്കുകൾ അടച്ചു.



വെനെറ്റോ മേഖലയിലെ റോവിഗോ നഗരത്തിന് സമീപം, കൊടുങ്കാറ്റു ഭയന്ന് സർക്കസ് കൂടാരത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആന തിരക്കേറിയ റോമിയ ഹൈവേയിൽ എത്തിയത് ഏറെനേരം ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിച്ചു.



വെനീസിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ സെന്റ് മാർക്സ് ക്വയറിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകളും മേശകളും കുടകളും പറന്നുവന്നത് ഭീതിയുളവാക്കി. ബസിലിക്ക ഡി സാൻ മാർക്കോയിലെ മണിഗോപുരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടർന്നുവീണു. മോശം കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



