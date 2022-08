ജർമനിയിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുന്നുവെന്നു റിപ്പോർട്ട്

ബര്‍ലിന്‍∙ 2030 ഓടെ ജർമനിയില്‍ 86 ദശലക്ഷം ആളുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. 1990നു ശേഷം ജർമനിയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പുതുമുഖങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായി റിസര്‍ച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നതു ശരിയാണെങ്കില്‍, 2030ല്‍ ജർമനിയിലെ ജനസംഖ്യ 86 ദശലക്ഷമായിരിക്കും, 2011നെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം അഞ്ചു ദശലക്ഷത്തിന്റെ വർധനവ്. സമീപ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ രാജ്യത്തെ താഴ്ന്ന ജനനനിരക്ക് അല്‍പ്പം വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുടിയേറ്റവും പുതുമുഖങ്ങളും ആ കുതിപ്പിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നികത്തുകയാണ്.കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏകദേശം 3,29,000 പേര്‍ ജര്‍മ്മനിയിലേക്കു മാറി. പാന്‍ഡെമിക്കിനു മുൻപു കണ്ട സംഖ്യകള്‍ക്കു സമാനമാണിത്. 2021 ലെ അവസാനത്തെ ഏതാനും മാസങ്ങളില്‍, സിറിയയില്‍ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുമുള്ള അഭയാർഥികളാണ് ആകെയുള്ളത്.

ഈ വര്‍ഷം ആ സംഖ്യ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നു സര്‍വേക്കാര്‍ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, റഷ്യ അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ 2022 ഓടെ 1.3 ദശലക്ഷം യുക്രേനിയക്കാര്‍ ജര്‍മനിയിലേക്കു വരുമെന്ന് ഇതിനകം പ്രവചിക്കുന്നു.



2023ല്‍ യുക്രേനിയന്‍ വംശജരുടെ ചെറുതും എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും ഗണ്യമായതുമായ ഒരു എണ്ണം ഏകദേശം 2,60,000 ജർമനിയിലെത്തുമെന്നു വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ കണക്കാക്കുന്നു.



താരതമ്യേന ഉയര്‍ന്ന യോഗ്യതകളും രാജ്യത്തെ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ ദൗര്‍ലഭ്യവും കാരണം ജര്‍മ്മനിയില്‍ ജോലി കണ്ടെത്താന്‍ യുക്രേനിയക്കാര്‍ക്കു മികച്ച സ്ഥാനമുണ്ടെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ജർമനിയില്‍ ഏകദേശം അരലക്ഷത്തോളം വിദഗ്ധ തൊഴിലാളി ജോലികള്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തനം മുതല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും നികത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല.അതേസമയം സിറിയ, റൊമാനിയ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വരവ് 2021ല്‍ ആദ്യ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളില്‍ എത്തി.



നാലാം സ്ഥാനത്ത്, 2021~ല്‍ ജർമനിയില്‍ പുതുതായി എത്തിയ 24,000 പേര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നാണ്. ബര്‍ലിനിലെ ഇംഗ്ളീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സ്ററാര്‍ട്ട് അപ്പ് രംഗം വൈദഗ്ധ്യമുള്ള സാങ്കേതിക തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ആകര്‍ഷകമാണെന്നു ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.



ജർമനിയുടെ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉത്തേജനവും വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യ ഭവന വിപണിയില്‍ കൂടുതല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുമെന്ന അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ഇവിടെ രണ്ടു വലിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു: ഒന്നാമതായി, യുദ്ധം എത്രത്തോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കും, രണ്ടാമതായി, ജർമനിയിലേക്കു പലായനം ചെയ്ത യുക്രേനിയക്കാര്‍ ദീര്‍ഘകാലം തുടരുമോ എന്നതും.

