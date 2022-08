ബര്‍ലിന്‍∙ ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ ജര്‍മന്‍ തൊഴിലുടമകള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ക്കം ഫ്രം ഹോം സംവിധാനം അനുവദിക്കണമെന്നു സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തൊഴില്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഹ്യൂബെര്‍ട്ടസ് ഹീലിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ തയാറാക്കി വരുകയാണ്.

വരുന്ന സീസണില്‍ കോവിഡ്19 വ്യാപനം വീണ്ടും വര്‍ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം. രാജ്യത്തെ പരിഷ്കരിച്ച കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും ഒക്ടോബറിലാണു നടപ്പാകുന്നത്.

അതേസമയം, കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിരുന്ന സമയത്തേതു പോലെ നിര്‍ബന്ധിത വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. ഈ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്കു മാത്രം അത് അനുവദിക്കാനായിരിക്കും നിര്‍ദേശം.

