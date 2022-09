അപ്രതീക്ഷിത വേർപാട്, താങ്ങാനാവുന്നില്ല; റുവാനും ജോസഫ് സെബാസ്റ്റ്യനും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ

ലണ്ടൻ ∙ നോർത്തേൺ അയർലൻഡിലെ ലണ്ടൻ ഡെറയിൽ തടാകത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ച മലയാളി വിദ്യാർഥികളായ റുവാനും ജോസഫ് സെബാസ്റ്റ്യനും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ. ഇരുവരെയും അനുസ്മരിക്കാൻ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഇന്ന് ഡെറിയിൽ ഒത്തുകൂടി. നാളെ വിജിൽ സംഘടിപ്പിക്കും.

ഇരുവരുടെയും മരണം അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, റുവാന്റെയും ജോസഫിന്റെയും സുഹൃത്ത് പ്രിയ ബിജി പറഞ്ഞു. അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്താൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്ന ഇരുവരും നിസ്വാർഥരായിരുന്നു. നല്ല പെരുമാറ്റവും, മറ്റുള്ളവരോടു ബഹുമാനവുമുള്ളവരായിരുന്നു അവരെന്ന് പ്രിയ പറഞ്ഞു.



ഇരുവരുടെയും അപ്രതീക്ഷിത വേർപാടിൽ എല്ലാവരും തകർന്നു പോയെന്ന് റുവാന്റെയും ജോസഫിന്റെയും സുഹൃത്തും സമപ്രായക്കാരനുമായ ജോസഫ് ജോയ് അനുസ്മരിച്ചു. ഇരുവരുടെയും വേർപാട് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് എലിസ സജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



ഇരുവരും സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെയായിരുന്നു. തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവരെന്ന് കുട്ടികളുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തും കേരള അസോസിയേഷൻ അംഗവുമായ ജോസി അജി പറഞ്ഞു.



സെന്റ് കൊളംബസ് ചർച്ചിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയവർ

പൊതുദർശനത്തിനുവച്ച സെന്റ് കൊളംബസ് ചർച്ചിൽ നിരവധി പേരാണ് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത്. നാളെ പതിനൊന്നു മണിക്ക് സെന്റ് മേരീസ് ചര്‍ച്ചിൽ കുർബാനയ്ക്കും ശുശ്രൂഷകൾക്കും ശേഷം ഇരുവരുടെയും സംസ്കാരം നടക്കും.

