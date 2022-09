ബര്‍ലിന്‍ ∙ പൈലറ്റുമാരുടെ പണിമുടക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ലുഫ്താന്‍സ ജര്‍മനിയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വിമാനസര്‍വീസുകളും റദ്ദാക്കി. പൈലറ്റുമാര്‍ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മ്യൂണിക്കിലെയും ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ടിലെയും പ്രധാന ജര്‍മന്‍ ഹബുകളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കുകയാണെന്നു ജര്‍മന്‍ എയര്‍ലൈന്‍ ഗ്രൂപ്പായ ലുഫ്താന്‍സ അറിയിച്ചു.1,30,000 ല്‍ അധികം യാത്രക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 2 ന് 800 വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കുമെന്ന് ലുഫ്താന്‍സ വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു.

5,000 ത്തിലധികം പൈലറ്റുമാർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കും. വ്യാഴാഴ്ച അര്‍ദ്ധരാത്രി ആരംഭിക്കുന്ന പണിമുടക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച മുഴുവന്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കും.

യൂറോവിങ്സ്, യൂറോവിങ് ഡിസ്കവര്‍ എന്നീ കമ്പനികളെ പണിമുടക്ക് ബാധിക്കില്ല, ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്ത പ്രകാരം പറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജര്‍മന്‍ ഇതര ഡിപാര്‍ചർ പോയിന്റുകളില്‍ നിന്നുള്ള ലുഫ്താന്‍സ ഫ്ലൈറ്റുകളും പറക്കും.



യൂണിയന്റെ തീരുമാനത്തില്‍ എയര്‍ലൈന്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു, പൈലറ്റുമാരുടെ അടിസ്ഥാന വേതനം പ്രതിമാസം 900 യൂറോ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനം മുന്നോട്ട് വച്ചതായി അറിയിച്ചെങ്കിലും ആരും സ്വീകരിച്ചില്ല.



എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈലറ്റുമാര്‍ പണിമുടക്കുന്നത്?



പൈലറ്റ് യൂണിയന്‍ വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ 5.5 ശതമാനം വേതന വര്‍ധനവ്, പണപ്പെരുപ്പത്തിനുള്ള യാന്ത്രിക നഷ്ടപരിഹാരം, ശമ്പള ഗ്രിഡിന്റെ ക്രമീകരണം എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 900 ദശലക്ഷം യൂറോ വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ലുഫ്താന്‍സ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും തൊഴില്‍ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ മെച്ചപ്പെട്ട ഓഫര്‍ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് യൂണിയന്‍ വാദിക്കുന്നു.

ജൂലൈയില്‍ ലുഫ്താന്‍സ ഗ്രൗണ്ട് ക്രൂ ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക് യാത്രക്കാരെ ബാധിച്ചിരുന്നു. ലുഫ്താന്‍സ സമരം ജര്‍മനിയില്‍ യാത്രാദുരിതമുണ്ടാക്കുമെന്നു തീര്‍ച്ചയാണ്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളും എയര്‍ലൈനുകളും ജീവനക്കാരുടെ കുറവുമായി പൊരുതുകയാണ്.

English Summary: Lufthansa cancels 'almost all' flights in Germany Friday over strike