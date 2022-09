പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തോൽവി; ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി ഋഷി സുനക്

ലണ്ടൻ ∙ ബോറിസ് ജോൺസന്റെ പിൻഗാമിയാകാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ലിസ് ട്രസിനോടു പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഋഷി സുനകിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം പുറത്ത്. കൺസർവേറ്റീവുകൾ ഒരു കുടുംബമാണെന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം എല്ലാവരും പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിന്നിൽ ഒത്തുരുമയോടെ അണിചേരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ട്വിറ്ററിലായിരുന്നു ഋഷി സുനകിന്റെ പ്രതികരണം.

"ഈ ക്യാംപയിനിൽ എനിക്ക് വോട്ടു ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഞാനെപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺസർവേറ്റീവുകൾ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബമാണെന്ന്. അത് ശരിയാണ്, പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസ് രാജ്യത്തെ പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ നയിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അവർക്കു പിന്നിലുണ്ടാകും"– ഋഷി സുനക് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഭരണകക്ഷിയായ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായ ട്രസ്, മുൻധനമന്ത്രിയായ സുനകിനെതിരെ 57% വോട്ട് നേടിയാണ് ജയിച്ചത്. മുൻഗാമികളെ അപേക്ഷിച്ചു കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷമാണു ട്രസിനു ലഭിച്ചത്.

1,72,437 പാർട്ടി അംഗങ്ങളിൽ 82.6% വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. 81,326 വോട്ടുകൾ ട്രസിനു ലഭിച്ചു. സുനകിന് 60,399 വോട്ടും (43%). 654 വോട്ട് അസാധുവായി. യുകെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള മത്സരത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടം വരെയെത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണു സുനക്.

