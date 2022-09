ഏഴു പതിറ്റാണ്ടുകാലം ലോകത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായി വിരാജിച്ച എലിസബത്ത്

ലണ്ടൻ∙ ഏഴുപത്തൊന്നു വർഷം ബ്രിട്ടന്റെയും 14 കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെയും അതുവഴി ലോകത്തിന്റെയും രാജ്ഞിയായി വിരാജിച്ച എലിസബത്ത് രാജ്ഞി (ക്യൂൻ എലിസബത്ത്-2) ഇനി ചരിത്രതാളുകളിൽ. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച നേതാവായിരുന്നു എലിബത്ത് രാജ്ഞി. വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ മുതൽ ലിസ്സ് ട്രസ്സ് വരെ 15 ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ നിയമിച്ചാണ് രാജ്ഞിയുടെ ഭരണകാലം അവസാനിക്കുന്നത്.



56 പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ 15 പേരെയും നിയമിച്ചത് രാജ്ഞി

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണും തുടർന്ന് പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ്സ് ട്രസ്സും രാജ്ഞിയെ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ അബർഡീനിലുള്ള ബാർമോർ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബക്കിംങ്ങാം പാലസിനു പുറത്ത് സ്ഥാനമേറ്റതും ഇവിടെവച്ചായിരുന്നു. പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഹസ്തദാനം ചെയ്തു ചിരിച്ചുനിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ചുവന്നതിനു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് രാജ്ഞിയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളായെന്ന വാർത്തയും പുറത്തുവന്നത്. ബ്രിട്ടന്റെ ഇതുവരെയുള്ള 56 പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ 15 പേരെയും നിയമിച്ചത് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയാണ്.

ബുധനാഴ്ച പ്രിവി കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുമായി രാജ്ഞിയുടെ ഓൺലൈൻ കൂടിക്കാഴ്ച ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു പിന്നീട് റദ്ദാക്കി. ഡോക്ടർമാർ പരിപൂർണ വിശ്രമം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്.

അവസാന നാളുകൾ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൊട്ടാരത്തിൽ

ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ലണ്ടനിലെ ബക്കിംങ്ങാം പാലസിലും വിൻസർ കൊട്ടാരത്തിലുമാണു രാജ്ഞി ഏറെസമയവും ചെലവഴിക്കാറ്. എന്നാൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ അബർഡീനിലുള്ള ബാൽമോർ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നും രാജ്ഞിക്കു പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായിരുന്നു. ജൂലൈ മാസം മുതൽ രാജ്ഞി ഇവിടെയാണുള്ളത്. വേനൽക്കാല വസതി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവിടെയാണു വർഷങ്ങളായി രാജ്ഞിയുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം. കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയുള്ള ബോൽമോറിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം രാജ്ഞിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകിയിരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. ഭർത്താവ് ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരനുമായുള്ള രാജ്ഞിയുടെ കുടുംബജീവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഏറെക്കാലം ചെലവഴിച്ചത് ഇവിടെയാണ്.

രാജ്ഞിയും കൊട്ടാരവും ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയുടെ വികാരം

രാജഭരണത്തെ അപ്പാടെ എതിർക്കുന്ന ഒരുവിഭാഗം ആളുകൾ ബ്രിട്ടനിലുണ്ടെങ്കിലും രാജ്ഞിയും കൊട്ടാരവും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുമെല്ലാം മഹാഭൂരിപക്ഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ആരാധനാ ബിംബങ്ങൾ തന്നെയാണ്. രാജ്ഞിയുടെ ജന്മദിനത്തിലും വിവാഹവാർഷികത്തിലുമെല്ലാം ബക്കിംങ്ങാം പാലസിനു പുറത്തും വിൻസർ കൊട്ടാരത്തിലും ഒത്തുകൂടുന്ന ജനസാഗരം തന്നെ ഇതിനു തെളിവ്. കൊട്ടാരത്തിലെ ചെയ്ഞ്ചിങ് ഓഫ് ഗാർഡ് സെറിമണി കാണാനായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ആഴ്ചതോറും കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തുന്നതുപോലും ആയിരങ്ങളാണ്. രാജ്ഞിയുടെ കിരീടധാരണത്തിന്റെ എഴുപതാം വാർഷികം രണ്ടുദിവസത്തെ പൊതു അവധിദിവസം വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് മേയ് അവസാനവാരം ബ്രിട്ടൻ ആഘോഷിച്ചത്. അന്ന് ബക്കിംങ്ങാം പാലസിനു മുന്നിൽ രാജ്ഞിയെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കാണാനെത്തിയതു ജനലക്ഷങ്ങളാണ്.

11 അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാർ രാജ്ഞിയുടെ അതിഥിയായെത്തി

ഐസനോവർ മുതൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വരെയുള്ള 11 അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരെ അധികാരത്തിലിരിക്കെ നേരിൽകണ്ടും അതിഥിയായി സ്വീകരിച്ചും ചരിത്രമെഴുതിയ ആളാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി. പുതിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന് അതിനു ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല.

ഹെർബർട്ട് ഹൂവർ, ഹാരി ട്രൂമാൻ എന്നീ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാർ അധികാരം ഒഴിഞ്ഞശേഷമാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെത്തിയ രാജ്ഞിയെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ചരിത്രമുണ്ട്.

ഇത്രയേറെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരെ നേരിൽകണ്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നേതാവും രാഷ്ട്രത്തലവനും ലോകത്തില്ല. 70 വർഷത്തെ തന്റെ അധികാര കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാതെപോയത് ലിൻഡൻ ബി ജോൺസണെ മാത്രം. ജോൺ എഫ്. കെന്നഡിയുടെ വധത്തെത്തുടർന്നായിരുന്നു ലിൻഡൻ ജോൺസൺ അധികാരത്തിലെത്തിയത്.

അമേരിക്കയുടെ മുപ്പത്തിനാലാമത് പ്രസിഡന്റായ ഐസനോവറുമായി 1957ലായിരുന്നു എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച. അധികാരമേറ്റശേഷമുള്ള രാജ്ഞിയുടെ ആദ്യ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനമായിരുന്നു ഇത്. അന്നു രാജ്ഞിക്കു പ്രായം വെറും മുപ്പതു വയസ്.

1961ലായിരുന്നു ജോൺ എഫ് കെന്നഡി രാജ്ഞിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ബക്കിംങ്ങാം പാലസിൽ എത്തിയത്. 1969ൽ റിച്ചാർഡ് നിക്സണും 1976ൽ ജെറാൾഡ് ഫോർഡും 1977ൽ ജിമ്മി കാർട്ടറും ബക്കിങ്ങാം പാലസിൽ അതിഥികളായി.

1982ലായിരുന്നു റൊണാൾഡ് റെയ്ഗനുമായുള്ള പ്രഥമ കൂടിക്കാഴ്ച. 1991ൽ ജോർജ് ബുഷ് സീനിയറും 1994ൽ ബിൽ ക്ലിറ്റണും 2003ൽ ജോർജ് ബുഷ് ജൂനിയറും രാജ്ഞിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തി. ഇവരിൽ പലരും വിൻസർ കൊട്ടാരത്തിൽ കുടുംബസമേതം അന്തിയുറങ്ങിയാണ് മടങ്ങിയതും.

കുതിരസവാരിയും നൃത്തവും ഇഷ്ടവിനോദങ്ങൾ

കൊട്ടാരത്തിൽ അതിഥികളായെത്തിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരൊടൊത്ത് അത്താഴവിരുന്നിന്റെ ഭാഗമായി ചെറിയ നൃത്തച്ചുവടുകൾ വയ്ക്കാനും ചിലർക്കൊപ്പം കുതിരസവാരി നടത്താനുമെല്ലാം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ രാജ്ഞി മടികാട്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പുതിയ തലമുറയിലെ പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് ഇതിനൊന്നും ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല.

താൻ അധികാരത്തിലെത്തും മുൻപു പ്രസിഡന്റായിരുന്ന രണ്ടുപേരെയും പിന്നീട് നേരിൽകണ്ട ചരിത്രമുണ്ടു രാജ്ഞിക്ക്. 1929-33 കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഹെർബർട്ട് ഹൂവറിനെ 1957ലെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിലായിരുന്നു രാജ്ഞി നേരിൽകണ്ടത്. 1945-53 കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഹാരി ട്രൂമാനെ1951ൽ കാണുമ്പോൾ രാജ്ഞി അധികാരകിരീടം അണിഞ്ഞിരുന്നില്ല. രാജകുമാരിയായിരിക്കെയാണ് അന്ന് ട്രൂമാനും ഭാര്യയും ചേർന്ന് അമേരിക്കയിലെത്തിയ എലിസബത്തിന് വിരുന്നു നൽകിയത്.

അധികാരത്തിലിരുന്ന പതിനൊന്നു പ്രസിഡന്റുമാരെയും അധികാരമൊഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രസിഡന്റുമാരെയും നേരിൽകണ്ട രാജ്ഞിയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ തന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ 14-ാം പ്രസിഡന്റാണ്.

ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുമായും അടുത്തബന്ധം

1952ൽ രാജ്ഞിയുടെ കിരീടധാരണം നടക്കുമ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി. നെഹ്റു മുതൽ നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വരെയുള്ള പല ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുമായും രാജ്ഞിക്ക് അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽതന്നെ ഏറ്റവും അടുപ്പം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് ആയിരുന്നു.

