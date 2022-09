മൂന്നു കുട്ടികളുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ക്കു കുട്ടികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ജർമനി ഉയര്‍ത്തി. ജർമനിയിലെ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് സഖ്യം മൂന്നു കുട്ടികള്‍ വരെയുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ക്കു കുട്ടികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളില്‍ വർധനവ് വരുത്തി. കുട്ടികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളില്‍ ആസൂത്രിതമായ വർധനവ് മൂന്നു കുട്ടികളുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമാകുമെന്നു കുടുംബ മന്ത്രി ലിസ പോസ് (ഗ്രീന്‍സ്) ബുധനാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചു.

മൂന്നാം കുട്ടിക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ ആനുകൂല്യം തുല്യമാക്കും. അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ടു കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ശിശു ആനുകൂല്യത്തിന്റെ അതേ തലത്തിലേക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. ഇതനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കുട്ടിക്ക് പ്രതിമാസം 237 യൂറോ ലഭിക്കും.



കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച ഊര്‍ജ്ജ ദുരിതാശ്വാസ നടപടികളില്‍, ആദ്യത്തെ രണ്ടു കുട്ടികള്‍ക്കായി പ്രതിമാസം 18 യൂറോ വീതം കുട്ടികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ (കിന്‍ഡര്‍ഗെല്‍ഡ്) വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. നിലവില്‍, ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഓരോ കുട്ടിക്കും 219 യൂറോയും മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് 225 യൂറോയും ഇതില്‍ കൂടുതലുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് 250 യൂറോയുമാണ് പ്രതിമാസ പേയ്മെന്റുകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്.



എന്നാല്‍ 2023 ജനുവരി 1 മുതല്‍, ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കുട്ടികളില്‍ ഓരോ കുട്ടിക്കും 237 യൂറോയായി വർധിപ്പിക്കും. നാലോ അതിലധികമോ കുട്ടികള്‍ക്കു നല്‍കുന്ന തുക അതേപടി അതായത് 250 യൂറോയായി തുടരും.



ചൈല്‍ഡ് ബെനിഫിറ്റ് പേയ്മെന്റുകളുടെ വര്‍ദ്ധനവിന് പുറമേ, ഊര്‍ജ ബില്ലുകളുടെ കുതിച്ചുയരുന്ന ചെലവില്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് ഭവന ആനുകൂല്യ സ്വീകര്‍ത്താക്കള്‍ക്ക് ഒറ്റത്തവണ ഹീറ്റിംഗ് അലവന്‍സും ലഭിക്കും. ഈ അധിക പേയ്മെന്റ് 2023 മുതല്‍ ഭവന ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വർധനവിനു കാരണമാകും.



ഏറ്റവും പുതിയ എനര്‍ജി റിലീഫ് പാക്കേജ് നടപടികള്‍ക്കു കീഴില്‍, പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് ഒറ്റത്തവണ 300 യൂറോയും അതേസമയം , വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് വർധിച്ചു വരുന്ന ജീവിതച്ചെലവിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് 200 യൂറോയും ലഭിക്കും.



