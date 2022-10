ചർച്ചയായി വിവിധ വിഷയങ്ങൾ; ഫിൻലൻഡ് സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം

ഹെൽസിങ്കി ∙ സിപിഎം നേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തെ തുടർന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയും ഫിൻലൻഡിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലും നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികളും കൂടിക്കാഴ്ചകളും പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം.

മുന്‍നിശ്ചയപ്രകാരം ഞായറാഴ്ച തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി. ജോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഫിന്‍ലന്‍ഡിലെത്തി. പ്ലാനിങ് ബോര്‍ഡ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ വി.കെ. രാമചന്ദ്രന്‍, ഒാഫിസര്‍ ഒാണ്‍ സ്പഷ്യല്‍ ഡ്യൂട്ടി വേണു രാജാമണി, ടൂറിസം സെക്രട്ടറി കെ.എസ്. ശ്രീനിവാസ്, നോര്‍ക്ക സെക്രട്ടറി സുമന്‍ ബില്ല, വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി എ.പി.എം. മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് എന്നിവരാണ് മറ്റു സംഘാംഗങ്ങള്‍.

ഫിൻലൻഡ്‌ കുടുംബ സാമൂഹിക ക്ഷേമ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയ സംഘം മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രാജ്യത്തിന്റെ നയങ്ങള്‍ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ‌ഇതിൽ നിന്നും കേരളത്തിനു എന്തെല്ലാം പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ചർച്ചയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.

തൊഴിൽ മന്ത്രാലയവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഫിൻലൻഡിലെ ‘ടാലന്റ് ബൂസ്റ്റ്’ എന്ന പരിപാടിയെകുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ‘മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ടാലന്റ്സ്’ നെകുറിച്ചു അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാർ കൂടുതലായുള്ള ഈ രാജ്യത്തു തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്‌ദ്ധ്യമുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഏറി വരുന്നുണ്ട്. ഫിൻലൻഡുമായി ഈ രംഗത്തു അടുത്ത് സഹകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം: ആറു മേഖലകളിൽ സഹകരണം

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കേരളവുമായി എങ്ങനെ സഹകരിക്കണമെന്നുള്ള വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയുമുണ്ടായി. പ്രധാനമായും ആറു മേഖലകളിൽ ഫിൻലൻഡ്‌ സർക്കാരുമായി സഹകരിക്കുവാനുള്ള കരട് രൂപം തയാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. ശാസ്ത്രം, ഗണിത ശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വിനിയോഗം, പ്രീപ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം, വിദ്യാർഥികളുടെ വിവിധ തലങ്ങളിലെ മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്നു കൂട്ടായി ഗവേഷണം നടത്തുവാനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകർക്കു വിദഗ്ധ പരിശീലനത്തിനുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് പരിപാടികൾ മുതലായവയിൽ ഇരു സർക്കാരുകളുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ ധാരണയിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

നിക്ഷേപം ലക്ഷ്യം, കേരളത്തിലേക്കു ക്ഷണം

കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ‘അഡ്വാൻറ്റേജ് കേരള’ എന്ന പരിപാടി ഇന്ത്യൻ എംബസ്സിയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. വ്യവസായ സംരംഭകർ പങ്കെടുത്ത ഈ ചടങ്ങിൽ കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾ ലഭിച്ചതിൽ പലരും കേരള സർക്കാരിനു നന്ദി അറിയിച്ചു. പലരും ഭാവിയിൽ കേരള സർക്കാരുമായി കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുവാനുള്ള താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

പ്രമുഖ ഫിൻലൻഡ് കമ്പനികളായ നോക്കിയ, വാർട്സില എന്നിവ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സന്ദർശിച്ചു. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിനോദസഞ്ചാര, ആയുർവേദ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സഹകരണമുണ്ടാക്കാൻ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ ഉൾപ്പെട്ട സംഘവുമായി വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഈ ചർച്ചകൾ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതായിരുന്നു. ഫിൻലൻഡ്‌ സന്ദർശനം വിജയമായിരുന്നുവെന്നു ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി വേണു രാജാ മണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫിന്‍ലന്‍ഡിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മ നല്‍കിയ സ്വീകരണത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് ആശയവിനിമയം നടത്തി. തിരക്കിട്ട ചര്‍ച്ചകളും കൂടിക്കാഴ്ചകളും പൂര്‍ത്തിയാക്കി എല്ലാവരും ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നോര്‍വേയിലേക്ക് തിരിച്ചു.

English Summary : CM's official team completed the scheduled programs and meetings in Finland in his absence