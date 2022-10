പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിനു സമഗ്രമായ കുടിയേറ്റ നിയമം അനിവാര്യമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി

ലണ്ടൻ∙വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൃത്യമായ സേവന- വേതന വ്യവസ്ഥകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഫലപ്രദമായ കുടിയേറ്റ നിയമം അനിവാര്യമാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പ്രവാസത്തിലെ ചതിക്കുഴികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കും. ഇത്തരമൊരു നിയമം വരുന്നതുവരെ വിശ്വസിനീയമായ മറ്റു മാർഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോക കേരള സഭയുടെ യൂറോപ്പ്- യുകെ മേഖലാ സമ്മേളനം ലണ്ടനിലെ സെന്റ് ജെയിംസ് കോർട്ട് (ടാജ്) ഹോട്ടലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



നഴ്സിങ് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ കുടുതൽ അവസരങ്ങൾക്കായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഭാഷാപരിജ്ഞാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നൽകാൻ സർക്കാർ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഫൻലൻഡ് വലിയതോതിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയാറായിട്ടുണ്ട്. നോർവേയും അതേ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മലയാളികൾ ഒരിടത്തും അലോസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നതു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് പൊതുവേ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എല്ലായിടത്തും മലയാളികളെക്കുറിച്ചുള്ളത്. ഇതു വിദേശങ്ങളിലെ നാടിന്റെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കും.

നാട്ടിൽനിന്നും ആളുകളെ പുറത്തേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുക എന്നതല്ല സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശം. അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽതന്നെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രവാസി നിക്ഷേപങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉൽപാദനപരമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. സർക്കാർ എറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന നവകേരള നിർമിതിക്ക് യൂറോപ്പിലെയും യുകെയിലെയും പ്രവാസികളുടെ എല്ലാവിധ സഹായവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.

മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾ സർക്കാർ ചെലവിൽ അല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ലോക കേരള സഭയുടെ മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾ സർക്കാർ ചെലവിലല്ല നടക്കുന്നതെന്ന് വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി എന്നവണ്ണം മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ഓരോ പ്രദേശത്തെയും സഭാംഗങ്ങളും മലയാളി സഹോദരങ്ങളുമാണ് ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുന്നതും ചെലവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതും. സൌദി അറേബ്യ, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ വിധത്തിൽ മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ലോക കേരളസഭാ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം വലിയ ധൂർത്താണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരുന്നു. പത്തുദിവസത്തിലേറെ നീളുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംഘത്തിന്റെ വിദേശയാത്രയെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ചെലവുകൾ പ്രവാസികളാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത്.

സ്പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീറിന്റെ അഭാവത്തിൽ വ്യവസായ മന്ത്രി പി. രാജീവാണ് സമ്മേളന നടപടികൾ നിയന്ത്രിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി, ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പു മന്ത്രി വീണ ജോർജ്, നോർക്ക റൂട്ട്സ് വൈസ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി, നോർക്ക റൂട്ട്സ് റസിഡന്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, നോർക്ക ഡയറക്ടർമാരായ ഡോ.രവി പിള്ള, ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ, ജെ. കെ മേനോൻ, മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററും സഭാംഗവുമായ എസ്. ശ്രീകുമാർ, യുക്മ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ബിജു പെരിങ്ങത്തറ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

നോർക്ക വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സുമൻ ബില്ല ഐ.എ.എസ് നന്ദി പറഞ്ഞു.

വൈകിട്ട് മിഡിൽസെക്സിലെ ഫെൽറ്റം ടൂഡോ പാർക്കിൽ നടന്ന മലയാളി പ്രവാസി സംഗമത്തോടെയാണ് സമ്മേളന പരിപാടികൾ സമാപിച്ചത്. ടൂഡോ പാർക്കിലെ പ്രവാസി സംഗമവും മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സമ്മേളനത്തിന് കേളീരവം എന്ന കലാ- സാംസ്കാരിക പരിപാടി മാറ്റുകൂട്ടി.

English Summary: Comprehensional immigration law is essential for the welfare of expats