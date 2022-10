വീണ്ടും നാടുകടത്തല്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കി ഇയു രാജ്യങ്ങള്‍

ബ്രസല്‍സ് ∙ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ വീണ്ടും നാടുകടത്തല്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കി. യൂറോസ്ററാറ്റ് കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച നാടുകടത്തല്‍ ഉത്തരവുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2022 ന്റെ രണ്ടാം പാദത്തില്‍ 27 അംഗ ബ്ലോക്കില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 1,00,000 പേരെ പുറത്താക്കാന്‍ ഉത്തരവായി.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സിറിയന്‍ കുടുംബങ്ങളെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചതിനെതിരെ കോപ്പന്‍ഹേഗനിലെ പ്രകടനക്കാര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. 96,550 പേരെ ഇയു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് നാടുകടത്താന്‍ 2022 ന്റെ രണ്ടാം പാദത്തില്‍ ഉത്തരവിട്ടു. 2021 ന്റെ രണ്ടാം പാദവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍, നാടുകടത്തല്‍ ഓര്‍ഡറുകളില്‍ 15% വർധനവും യഥാർഥത്തില്‍ നടത്തിയ നാടുകടത്തലുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ 11% വർധനവുമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഗ്രീസ്, ജർമനി, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് മുന്നില്‍. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേരെ നാടുകടത്തിയത് ഫ്രാന്‍സാണ്.



