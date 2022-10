ലോക വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചു 'ബബിയ' മുതലയും സംസ്ക്കാര ചടങ്ങുകളും

സൂറിക്∙ ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക മാധ്യമങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു നൽകിയ വാർത്തകളിൽ മുന്നിൽ എത്തിയത്, കുമ്പളയിലെ അനന്ത പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രക്കുളത്തിലെ 'ബബിയ' മുതലയുടെ മരണവും സാംസ്കാരച്ചടങ്ങുകളും! 80 വയസ്സുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ മുതലയും മുതലയ്ക്കു വിശ്വാസികൾ നൽകിയ യാത്രയയപ്പും ഉയരാൻ പോകുന്ന സ്‌മാരകവും മിക്ക ലോക മാധ്യമങ്ങളുടെയും കൗതുക,പരിസ്ഥിതി,മൃഗ വാർത്താ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചു.

ബബിയയുടെ മൃതദേഹം പൊതുദര്‍ശനത്തിനുവച്ചപ്പോൾ. (Photo: Jibin Chembola, Manorama)

വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണു മിക്ക മാധ്യമങ്ങൾക്കും 'വിശുദ്ധ ബബിയ' യുടെ സാംസ്കാരച്ചടങ്ങുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമുള്ള വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരം. മുതലയുടെ മരണം സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നു നെറ്റിൽ പരതിയാലും വരുന്നത് 'ബബിയ' യുടെ നിരവധി വാർത്തകളാണ്. 80 വർഷം പൂർണ സസ്യാഹാരിയായി ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെയുള്ള മുതല ജീവിതത്തിലെ കൗതുകമാണു ബബിയയെ വാർത്തകളുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചത്.

English Summary : Death of Babiya, mystic crocodile that lived in temple pond appeared in world news