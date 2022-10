ഷെംഗന്‍ സോണിന്റെ ഭാഗമാകാന്‍ ക്രൊയേഷ്യ

ബർലിൻ ∙ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ അതിര്‍ത്തികളില്ലാത്ത ഷെംഗന്‍ സോണിന്റെ ഭാഗമാകാന്‍ 2023 ജനുവരി ഒന്നിന് ക്രൊയേഷ്യ ഔപചാരിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ക്രൊയേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഷെംഗന്‍ സോണിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും ക്രൊയേഷ്യ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വരും ആഴ്ചകളില്‍ യൂറോപ്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഇക്കാര്യത്തില്‍ അഭിപ്രായം നല്‍കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ക്രൊയേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ജസ്ററിസ് ആന്‍ഡ് ഹോം അഫയേഴ്സ് കൗണ്‍സിലിന്റേതാണ്.



മറ്റ് രണ്ട് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ അംഗരാജ്യങ്ങളായ ബള്‍ഗേറിയയ്ക്കും റൊമാനിയയ്ക്കും ഷെംഗന്‍ സോണിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിന് ക്രൊയേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്തുണ അറിയിച്ചു.

ജർമന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ഒലാഫ് ഷോള്‍സ്, ബള്‍ഗേറിയ, റൊമാനിയ, ക്രൊയേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ഷെംഗന്‍ അംഗത്വത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി പറഞ്ഞു. മൂന്നു രാജ്യങ്ങളും ഷെംഗന്‍ ഏരിയയില്‍ പൂര്‍ണ അംഗങ്ങളാകാന്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും പാലിച്ചതായും ജർമന്‍ ചാന്‍സലര്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Croatia expects to become member of Schengen Zone on January 1