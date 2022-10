ഹാംബുര്‍ഗ്∙ ഹാംബുര്‍ഗ് ഹാര്‍ബറില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ആര്‍സലർ മിത്തലിന്റെ ഫാക്ടറി നിശ്ചലാവസ്ഥയില്‍. ഇന്ധനച്ചെലവ് താങ്ങാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാലാണു പ്രവര്‍ത്തനം താൽക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായ ജര്‍മനിയുടെ നട്ടെല്ലു തന്നെ വ്യാവസായിക മേഖലയാണ്. യുക്രെയ്ന്‍ സംഘര്‍ഷത്തെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ കടുത്ത ഇന്ധന ക്ഷാമം മേഖലയെ രൂക്ഷമായി ബാധിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് ആര്‍സലര്‍മിത്തല്‍ പ്ലാന്റിലെ പ്രതിസന്ധി.



മറ്റൊരു മാന്ദ്യ കാലത്തെയാണ് രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രകൃതി വാതക വിതരണം നിരന്തരം തടസപ്പെടുന്നത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു.



ഇതിന്റെ ദീര്‍ഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഭയാനകമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. നിര്‍മാണ മേഖലയിലെ പല കമ്പനികളും ഉൽപാദനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകും. അതിനു പുറമേ പലരും പ്രവര്‍ത്തനച്ചെലവ് കുറവുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആസ്ഥാനം മാറ്റുന്നതിനുള്ള സജീവ സാധ്യതകളും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.



English Summary : ArcelorMittal to shut blast furnace in German plant as gas prices soar