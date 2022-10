ബ്രിട്ടന്റെ അടുത്ത നേതാവ് ആര്? ബോറിസ് തിരികെ വരണമെന്ന് ആവശ്യം; തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പ്രതിപക്ഷം

ലണ്ടൻ ∙ ആരാകും അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാണ് എല്ലാ ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെയും മനസിലുള്ള ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടനോട് ലോകത്തിനും ചോദിക്കാനുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വിരാമമിടാൻ ഉടൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളായ ലേബറും ലിബറൽ ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയും സ്കോട്ടീഷ് നാഷനൽ പാർട്ടിയുമെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിക്ക് മഹാഭൂരിപക്ഷമുള്ള പാർലമെന്റിൽ അവർ തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉടനൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സാധ്യതയുള്ളൂ. തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നാൽ വിജയം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള അവർ അതിനു മുതിരാനും സാധ്യതയില്ല.

ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ, ഹോം സെക്രട്ടറി പ്രീതി പട്ടേൽ, ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ലിസ് ട്രസ്, ചാൻസിലർ ഋഷി സുനക് എന്നിവർ. 2022 ജൂൺ 15നു എടുത്ത ചിത്രം. Photo by JESSICA TAYLOR / various sources / AFP

പുതിയ നേതാവിനെ അടുത്തയാഴ്ച തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നാണ് രാജി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ലിസി ട്രസ് അറിയിച്ചത്. പാർട്ടി. എംപിമാരുടെ കൂട്ടായ്മായായ 1922 കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സർ ഗ്രഹാം ബ്രാഡിയും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ പുതിയ നേതാവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ നേതാവ് ആരാകും എന്നറിയാനാണ് ഏവർക്കും ആകാംഷ.

ലിസ് ട്രസിനെതിരെ മൽസരിച്ച് രണ്ടാംസ്ഥാനത്തായ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ മുൻ ചാൻസിലർ ഋഷി സുനാക് തന്നെയാണ് വാതുവയ്പുകാരുടെ പട്ടികയിലെ ഒന്നാമൻ. ഋഷി വീണ്ടും നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് മൽസരിക്കുമെന്നും നേതാവാകുമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ പ്രവചനം. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ ഋഷിക്ക് ബ്രിട്ടന്റെ ഇന്നത്തെ കനത്ത പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകുമെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലിസിന്റെ രാജിയെക്കുറിച്ചോ പ്രധാനമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും മൽസരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഋഷി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ തവണ ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ മൽസരത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പെന്നി മോർഡന്റിന്റെ പേരും സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുൻ ഡപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊമിനിക് റാബ്, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ബെൻ വാലസ്, മുതിർന്ന നേതാവ് മൈക്കിൾ ഗോവ് എന്നിവരാണ് സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവർ.

Britain's Prime Minister Boris Johnson (C), Britain's Health Secretary Sajid Javid (L) and Britain's Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak attend a press conference in central London. (File Photo by TOBY MELVILLE / POOL / AFP)

ബോറിസിനെതിരെയും തെരേസ മേയ്ക്കെതിരെയും ലിസിനെതിരെയും മൽസരിച്ചിട്ടുള്ള നിലവിലെ ചാൻസിലർ ജെറമി ഹണ്ട് താൻ ഇനി മൽസരത്തിനില്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബോറിസ് ജോൺസനെ തിരികെ വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരും ഏറെയാണ്. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യത്തോട് ബോറിസ് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ബോറിസ് മടങ്ങിയെത്തിയാൽ അതും ബ്രിട്ടിഷ് ചരിത്രത്തിലെ അത്യപൂർവ സംഭവമാകും. വിശ്വസ്തരായ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ചതികൊണ്ടുമാത്രം പുറത്താകേണ്ടി വന്ന ബോറിസിന് പാർട്ടിയുടെ രക്ഷകനെന്ന ലേബലിൽ മടങ്ങിയെത്താനായാൽ അത് നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിച്ഛായയും ഏറെയാകും.

English Summary: Boris johnson will be back in demand again