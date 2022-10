ഇക്കണോമി ക്ലാസ് യാത്ര, വിമാനത്തിൽ കൂക്കിവിളി; ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ ബോറിസ്

ലണ്ടൻ ∙ കരീബിയയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ലണ്ടനിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണെ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാർ കൂക്കിവിളിച്ചെന്നു റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, വിമാനമിറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ നോക്കി കൈവീശി. കറുത്ത വേഷവും കറുത്ത ജാക്കറ്റും അണിഞ്ഞെത്തിയ ജോൺസൻ സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു പോയത്.



ലിസ് ട്രസ് തന്റെ രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കരീബിയൻ ദ്വീപുകളിലൊന്നായ ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അവധിയാഘോഷത്തിലായിരുന്നു ബോറിസ്. ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ പരിപാടികളും വെട്ടിച്ചുരുക്കിയാണ് ലണ്ടനിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ബ്രിട്ടിഷ് എയർവേയ്സിന്റെ ബിഎ 2156 വിമാനത്തിൽ ഇക്കണോമി ക്ലാസിലാണ് ബോറിസ് യാത്ര ചെയ്തതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മറ്റു യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വിമാനത്താവളത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിച്ചുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

വിമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ ഭാര്യയ്ക്കും മുൻസഹപ്രവർത്തകർക്കും ഒപ്പമായിരുന്നു ബോറിസ്. നേരത്തെ, ലിസ് പ്രധാനമന്ത്രി പദം രാജിവയ്ക്കുമ്പോള്‍ ബോറിസ് ബീച്ചിൽ അടിച്ചുപൊളിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കു സ്ഥാനാർഥിത്വം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൻ നൂറു പേരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ്. ഇതിനോടകം 55 എംപിമാരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മുൻചാൻസിലറും ഇന്ത്യക്കാരനുമായ ഋഷി സുനക് ആണ് മറ്റൊരു മൽസരാർഥി.

