അയർലൻഡിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ‘ക്യൂരിയോസിറ്റി 22’ നവംബർ എട്ടു മുതൽ

ഡബ്ലിൻ ∙ അയർലൻഡിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി പെഡൽസ് അയർലൻഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ക്യൂരിയോസിറ്റി 22’ നവംബർ എട്ടു മുതൽ 13 വരെ നടക്കും. ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ അയർലൻഡിലെ വിവിധ കൗണ്ടികളിൽ നിന്നു നിരവധി കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കും. സമാപന ദിവസം പ്രശസ്ത ചിന്തകനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനുമായ എം.എൻ. കാരശ്ശേരി കുട്ടികളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത് മത്സരങ്ങൾ വീക്ഷിക്കും. തുടർന്ന് വൈകിട്ട് ആറിനു നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം (വേദി: Palmerstown (D20K248) St. Lorcan's Boys National School) അദ്ദേഹം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും. വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യൂമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. റജിസ്ട്രേഷൻ: pedalsireland@gmail.com. അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 30. റജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യമാണ്.

പ്രൈമറി സ്കൂൾ & സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നീ തലങ്ങളിൽ പോസ്റ്റർ മേക്കിങ്, ഉപന്ന്യാസ രചന, പ്രസംഗം എന്നീ മേഖലകളിലാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപന്ന്യാസ രചനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ നവംബർ എട്ടിന്നു മുൻപ് പൂർത്തിയായ ഉപന്ന്യാസം നൽകണം.

സ്ഥലം: (D20K248) St. Lorcan's Boys National School, Palmerstown.

സമയം: കുട്ടികളുടെ മത്സരങ്ങൾ ഞായർ 13 നവംബർ 2 മണി മുതൽ

പൊതുസമ്മേളനം: ഞായർ 13 നവംബർ വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: ബിനു ഡാനിയേൽ: 0894052681, ബെല്‍ബി മോൾ: 089 499 0951.

വിഷയങ്ങളും തീയതികളും ചുവടെ

Primary School level.

Poster Making: Birds in Ireland. (A3 size Page, Draw or collage, Submit in person on 13/11/22.)

Article competition: "Seasons" (600-900 words)

(Submit the completed article with reference by 8th of November)

Elocution competition: "Pros and Cons of electronic gadgets uses." (5 mins)

On stage 13/11/22

Secondary School competitions.

Poster making: "Anthropogenic Climate change".

( A3 size Page, Draw or collage, Submit in person on 13/11/22.)

Article: "Democracy Today". (1800-2600 words)

(Submit the completed article with reference by 8th of Nov.)

Elocution competition: War and Peace / Global Peace. (7 mins)

On stage 13/11/22