എല്ലാവരെയും വിശ്വസിച്ച് ഋഷിയുടെ മന്ത്രിസഭ; ഡൊമിനിക് റാബ് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി

ലണ്ടൻ ∙ മുൻവിധികളില്ലാതെ പാർട്ടിയിലെ പ്രമുഖരെയെല്ലാം തന്നെ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിച്ച് ഋഷി സുനക്കിന്റെ മന്ത്രിസഭ. തെരേസ മേയ്, ബോറിസ് ജോൺസൺ, ലിസ് ട്രസ് എന്നിവരുടെ മന്ത്രിസഭകളിൽ അംഗമായിരുന്ന പലരും ഋഷിയുടെ കാബിനറ്റിലും ഇടംപിടിച്ചു. ബോറിസ് ജോൺസന്റെ വലംകൈയും ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഡൊമിനിക് റാബ് ഋഷിയുടെയും ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരും. തന്ത്രപ്രധാനമായ ജസ്റ്റിസ് സെക്രട്ടറിയുടെയും ചുമതല വിശ്വസ്തനായ ഡൊമിനിക്കിനാണ്.



അധികാരമോഹങ്ങളില്ലാതെ, ഏൽപിക്കുന്ന ചുമതലകൾ വിശ്വസ്തതയോടെ നിർവഹിക്കുന്നയാൾ എന്ന പ്രതിച്ഛായയാണ് ഡൊമിനിക്കിന് ഋഷിയുടെ കാബിനറ്റിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തത്. ബോറിസ് ജോൺസൺ കോവിഡ് ബാധിതനായി ആശുപത്രിയിലായ മൂന്നാഴ്ചക്കാലം ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിപദം വഹിച്ചത് ഡൊമിനിക്കായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിവേകപൂർവം നയിച്ച ഡൊമിനിക്ക് പാർട്ടി ഭേദമന്യേ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. ഈ വിശ്വസ്തതയാണ് ഡൊമിനിക്കിന് ഋഷിയുടെ കാബിനറ്റിലും രണ്ടാമനാകാൻ അവസരം ഒരുക്കിയത്.

ക്വാസി ക്വാർട്ടെങ്ങിനെ മാറ്റി ലിസ് ട്രസ് തന്നെ പുതിയ ചാൻസിലറായി നിയമിച്ച മുതിർന്ന നനേതാവ് ജെറമി ഹണ്ടിനെതന്നെ ഋഷിയും ചാൻസിലറായി നിലനിർത്തി. ലിസിനോട് കലഹിച്ച് ഹോം സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജയായ സുവെല്ല ബ്രേവർമാനാണ് ഋഷിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഹോം സെക്രട്ടറി.

ഡേവിഡ് കാമറൺ പ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലം മുതൽ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായി തുടരുന്ന മുൻ സൈനികൻ ബെൻ വാലിസ് പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലും സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. നാലു മന്ത്രിസഭകളിൽ തുടർച്ചയായി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായ ബെൻ വാലിസ് പുതിയൊരു റെക്കോർഡുകൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഏറെപ്പേർ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് പോലും കരുതിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇദ്ദേഹം.

മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവ് ജെയിംസ് ക്ലെവർലിയാണ് പുതിയ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി. പ്രധാനമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് ഋഷിയ്ക്കെതിരെ അവസാനനിമിഷം വരെ മൽസരരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് പ്രസിഡന്റ് പെന്നി മോർഡന്റ് അതേ സ്ഥാനത്തു തന്നെ തുടരും.

ജിലിയൻ കീഗനാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി. പാർട്ടിയിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ ഏഷ്യൻ മുഖമായ നദീം സഹാവിയെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാനും വകുപ്പില്ലാ മന്ത്രിയുമായി നിയമിച്ചു. ബോറിസ് മന്ത്രിസഭയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഗാവിൻ വില്യംസണും ഋഷി മന്ത്രിസഭയിലെ വകുപ്പില്ലാ മന്ത്രിയാണ്.

ലിസ് ട്രസ് മന്ത്രിസഭയിലും ബോറിസ് മന്ത്രിസഭയിലും ലെവലിംങ് സെക്രട്ടറിയായി തുടർന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് മൈക്കിൾ ഗോവ് ഋഷിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലും ലെവലിംങ് സെക്രട്ടറിയായി തുടരും. ജിലിയൻ കീഗനാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി. കെമി ബാഡ്നോക് വ്യാപാര സെക്രട്ടറിയായും ചുമതലയേറ്റു. മിഷേൽ ഡോൺലാൻ (കൾച്ചർ), ക്രിസ് ഹീറ്റൺ -ഹാരിസ് (നോർത്തേൺ അയർലൻഡ്), അലിസ്റ്റർ ജാക് (സ്കോട്ട്ലൻഡ് സെക്രട്ടറി), തെരേസ കോഫി (പരിസ്ഥിതി സെക്രട്ടറി), ഡേവിഡ് ഡേവിസ് (വെയിൽസ് സെക്രട്ടറി), സൈമൺ ഹാർട്ട് (ചീഫ് വിപ്പ്), ലോർഡ് ട്രൂ (ലീഡർ ഓഫ് ഹൌസ് ഓഫ് ലോഡ്സ്), വിക്ടോറിയ പ്രന്റിസ് (അറ്റോർണി ജനറൽ), മാർക്ക് ഹാർപ്പർ (ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി), ജെറമി ക്വിന്റ് (കാബിനറ്റ് ഓഫിസ് മിനിസ്റ്റർ), ജോൺ ഗ്ലെൻ (ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടു ദ ട്രഷറർ), ടോം ട്വിഗ്വിൻഡാട്ട് (സെക്യൂരിറ്റി മിനിസ്റ്റർ) ജെറമി ക്വിൻ (പേ മാസ്റ്റർ ജനറൽ) എന്നിവരാണ് മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.

അടുത്ത സുഹൃത്തായ സാജിദ് ജാവേദിനെയും ബോറിസിന്റെ വിശ്വസ്തയായ പ്രീതി പട്ടേലിനെയും ‌ഋഷി മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായി.

