വീട്ടിലെത്തി വീസ നൽകും, ലണ്ടനിൽ വീസ സെന്റർ; ഇന്ത്യൻ വീസ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ

ലണ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലേക്കു പോകുന്ന കാര്യം ഒർക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കുപോലും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. വിദേശികളുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മണിക്കൂറുകൾ വഴിയിലൂടെ ക്യൂ നിന്ന് ഒടുവിൽ ഓഫിസിലെത്തി ഏതെങ്കിലും മൂരാച്ചി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ശകാരവും കേട്ട് കാര്യം നടക്കാതെ തിരിച്ചുവരുന്ന കാലം. ഇതിനു ഒരു പരിധിവരെ അറുതിവരുത്തിക്കൊണ്ട് കോൺസുലാർ സർവീസുകൾ എല്ലാംതന്നെ വിഎഫ്എസിന് പുറംജോലിക്കരാർ നൽകിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വീസയ്ക്കും ഒസിഐയക്കുമെല്ലാം പലവട്ടം ഇത്തരം സെന്ററുകളിൽ കയറിയിറങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ഇന്ത്യക്കാരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്രപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരും.

ഇന്ത്യൻ വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ നേരിട്ട് വിഎഫ്.എസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തി അപേക്ഷ നൽകേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. വിസ കിട്ടാനുള്ള കാലതാമസവും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഏറെയായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം കാണാനുള്ള നടപടികളിലാണ് ലണ്ടനിലെ പുതിയ ഹൈക്കമ്മിഷണർ വിക്രം ദൊരൈസ്വാമി.

സെൻട്രൽ ലണ്ടനിലെ മെർലിബോണിൽ പുതിയ വീസ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ തുറന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പരിഷ്കാരം. ഗ്രൂപ്പ് വീസകൾ കൂടുതൽ ഉദാരമാക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ നടപടി. ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴിയോ, വിമാനത്തിലോ ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന സംഘത്തിന് ഗ്രൂപ്പ് വിസ നൽകുന്നതാണ് പുതിയ പദ്ധതി. നവംബർ ഒന്നുമുതൽ ഈ പരിഷ്കാരം പ്രാബല്യത്തിലാകും.

അപേക്ഷകരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വീസ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ പദ്ധതി. ഇതിന് സാധാരണയിലും അധികം ഫീസ് നൽകേണ്ടിവരും. വീസയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും വീട്ടിൽ വന്ന് ശേഖരിക്കുകയും പിന്നീട് വീസ തയാറായാൽ അത് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചുനൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഏറെക്കുറെ സമാനമായ രീതിയിൽ അധിക ഫീസ് നൽകി അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനവും ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അധികഫീസ് നൽകി അപേക്ഷയുടെ പരിശോധന വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സംവിധാവുമുണ്ട്.

പുതിയ പദ്ധതികളിലൂടെ ബ്രിട്ടണിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വീസ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതീവ ലളിതമായി മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഒസിഐ നടപടിക്രമങ്ങളിലും മറ്റ് പാസ്സ്പോർട്ട്/ കോൺസുലാർ സർവീസുകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഒട്ടേറെ പരിഷ്കാരണങ്ങളുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് പുതിയ ഹൈമ്മിഷണർ.

ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ദിവസേനയെന്നോണം എത്തുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാനും അതിനു പരിഹാരം കാണാനുമായി ഹൈക്കമ്മിഷണർ അടുത്തിടെ വിളിച്ചുചേർത്ത ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ യോഗം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഏല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വീസ പരിഷ്കാരങ്ങൾ.

നാളുകളായി നാധനില്ലാക്കളരിയായിരുന്ന ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷന് ഏറെക്കാലത്തിനുശേഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയ ആശ്വാസത്തിലാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ഇന്ത്യക്കാർ.

