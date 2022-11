ഇറ്റലിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ: നവജാതശിശു ഉൾപ്പെടെ 13 പേരെ കാണാതായി

റോം∙ഇറ്റാലിയൻ ദ്വീപിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നവജാതശിശു ഉൾപ്പെടെ 13 പേരെ കാണാതായി. ഗൾഫ് ഓഫ് നേപ്പിൾസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇസ്ഖിയ ദ്വീപിലാണു വൻതോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത്.



രാത്രിമുഴുവൻ നീണ്ടുനിന്ന മഴയ്ക്കുശേഷം കെട്ടിടങ്ങൾക്കു മുകളിലേക്കു മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.പത്തിലധികം കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു. ചെളിയും പാറകളും അവശിഷ്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജലപ്രവാഹത്തിൽപ്പെട്ട നിരവധി കാറുകൾ കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയതായും സംശയിക്കുന്നു.

പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് കാസമിചിയോള തെർമെയിൽ കാണാതായ ആളുകൾക്കായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിനാൽ ആളുകൾ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ തുടരാൻ മേയർ ജൂസെപ്പെ ഫെറാൻദിനോ നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Two died in landslide in Italy