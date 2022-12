ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ ഫിൻലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി; ചരിത്രമായി ന്യൂസിലൻഡ്–ഓസ്ട്രേലിയ സന്ദർശനം

Finland’s Prime Minister Sanna Marin (L) shakes hands with New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern during a bilateral meeting in Auckland, New Zealand, on November 30, 2022. (Photo by Diego OPATOWSKI / AFP)