ബര്‍ലിന്‍∙ ജര്‍മനിയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അന്നലീന ബെയര്‍ബോക്ക് ദ്വിദിന സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ഡിസംബര്‍ 5 ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെത്തി കേന്ദ്രവിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. ജയ്ശങ്കര്‍ ബെയര്‍ബോക്ക് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയും ജർമനിയും കുടിയേറ്റവും മൊബിലിറ്റിയും സംബന്ധിച്ച കരാറുകളില്‍ ഒപ്പുവച്ചു.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ കുടിയേറ്റവും മൊബിലിറ്റിയും സംബന്ധിച്ച സമഗ്രമായ പങ്കാളിത്ത കരാറുകളിലാണ് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച ഒപ്പുവച്ചത്. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഊര്‍ജം, വ്യാപാരം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നീ മേഖലകളില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഇരു മന്ത്രിമാരും വിപുലമായ ചര്‍ച്ചകളും നടത്തി.



റഷ്യന്‍ ഉപരോധം, എണ്ണ വില പരിധി എന്നിവയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതികള്‍ ജര്‍മനി മനസ്സിലാക്കുന്നതായി ജർമന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബെയര്‍ബോക്ക് പറഞ്ഞു.



എന്താണ് മൊബിലിറ്റി ഉടമ്പടി



ശക്തവും സുരക്ഷിതവുമായ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കുന്നതില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കും ജര്‍മനിക്കും പൊതുവായ താല്‍പര്യമുണ്ടെന്നു ചര്‍ച്ചയുടെ സമാപനത്തില്‍ മന്ത്രി ജയശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു. കുടിയേറ്റം സംബന്ധിച്ച കരാര്‍ ചലനാത്മക പ്രശ്നങ്ങള്‍ അതായത് മൊബിലിറ്റി ലഘൂകരിക്കും. വീസ വെല്ലുവിളികളും (ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ജര്‍മനിയിലേക്കുള്ള) പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജർമന്‍ അധികാരികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്ന് എടുത്ത അരിഹ ഷാ എന്ന കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.



ഇന്ത്യയും ജർമനിയും തമ്മിലുള്ള മൊബിലിറ്റി ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കുമ്പോള്‍, കൂടുതല്‍ സമകാലിക ഉഭയകക്ഷി പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള അടിത്തറയുടെ ശക്തമായ സൂചനയാണിതെന്ന് മന്ത്രി ജയ്ശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു. ആളുകള്‍ക്ക് പരസ്പരം പഠിക്കാനും ഗവേഷണം ചെയ്യാനും ജോലി ചെയ്യാനും ഈ കരാര്‍ എളുപ്പമാക്കും. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികള്‍ക്കും ഗവേഷകര്‍ക്കും ജർമനിയിലേക്കു പോകുന്നത് എളുപ്പമാക്കുകയും ജർമന്‍ നിക്ഷേപകര്‍ക്കും വ്യവസായികള്‍ക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുകയുമാണ് മൈഗ്രേഷന്‍ കരാറിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു മന്ത്രി ബെയര്‍ബോക്ക് വ്യക്തമാക്കി.



ജി 20 ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുത്ത് നാലു ദിവസത്തിനു ശേഷമാണു രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി മന്ത്രി ബെയര്‍ബോക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെത്തിയത്.



സ്വാഭാവിക പങ്കാളി



ഇന്ത്യയെ ജർമനിയുടെ "സ്വാഭാവിക പങ്കാളി"യാണെന്നും 21~ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ രാജ്യത്തിന് നിര്‍ണായക സ്വാധീനമുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി ബെയര്‍ബോക്ക് വിശേഷിപ്പിച്ചു.



ഇന്ത്യന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ജി 20 യില്‍ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം ആളുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും അതിമോഹമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുനരുല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജം വിപുലീകരിക്കുമ്പോള്‍, ഊര്‍ജ പരിവര്‍ത്തനം മുമ്പത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജർമനി ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷത്തുണ്ട്, 'അവര്‍ പറഞ്ഞു.



കാരണം കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുടെ നാടകീയമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ നമ്മെയെല്ലാം ബാധിക്കുന്നു, യൂറോപ്പിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ഉപജീവനമാര്‍ഗങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിനപ്പുറം ഇന്ത്യയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക, കാലാവസ്ഥ, സുരക്ഷാ നയ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നത് വെറും വാക്കുകളല്ലന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



താനും ജയശങ്കറും ജനാധിപത്യവും മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ തുറന്ന വിനിമയം നടത്തിയെന്ന് മന്ത്രി ബെയര്‍ബോക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞു, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയും ജർമനിയും ജനാധിപത്യം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍, എന്നിവയില്‍ അടുത്ത ഇടപഴകുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



ഇന്ത്യയുടെ അയല്‍ക്കാരായ പാകിസ്ഥാന്‍, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഇരു മന്ത്രിമാരും ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും പാക്കിസ്ഥാനെയും കുറിച്ച് വളരെ തീവ്രമായ സംഭാഷണം നടത്തിയെന്ന് ജയശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു.



തീവ്രവാദത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങളില്‍ ഞങ്ങള്‍ പാക്കിസ്ഥാനുമായി ഇടപഴകുന്നു, പക്ഷേ തീവ്രവാദം ഉള്ളപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ കഴിയില്ല. ജർമനി ഇത് മനസ്സിലാക്കി.

ചൈന ഒരു പങ്കാളിയും എതിരാളിയും തന്ത്രപരമായ എതിരാളിയുമാണെന്ന് മിസ് ബെയര്‍ബോക്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സമീപ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചൈന മാറിയത് മുഴുവന്‍ പ്രദേശത്തിനും കാണാന്‍ കഴിയും. ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടും ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഇന്തോ~പസഫിക് നയം ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്, അവര്‍ പറഞ്ഞു.



ചൈനയ്ക്ക് പകരം ജർമനിക്ക് പകരമുള്ള പങ്കാളിയാണോ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍, ജർമന്‍ മന്ത്രി അത് നിഷേധിക്കുകയും, ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുമായി മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും പറഞ്ഞു.



റഷ്യയുടെ ഉക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് യൂറോപ്പില്‍ എണ്ണപ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, റഷ്യന്‍ എണ്ണയെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് യൂറോപ്യന്‍ ഗവണ്‍മെന്റുകള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്നാല്‍ യൂറോപ്യന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും അത് ലഭിക്കണമെന്ന് ജയശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു.വ്യാപാരം എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ റഷ്യയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. നിങ്ങള്‍ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍, മിക്ക യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും അതിന്റെ പലമടങ്ങ് വ്യാപാരമുണ്ട്,അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത 10 രാജ്യങ്ങള്‍ സംയോജിപ്പിച്ചതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഫോസില്‍ ഇന്ധനം യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഊര്‍ജ സ്രോതസ്സുകള്‍ പരിമിതമായതിനാല്‍ യൂറോപ്പിന് ഊര്‍ജ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കാനും ഇന്ത്യയോട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാനും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഇന്ത്യ–ജർമനി ബന്ധം



കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയും ജർമനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉയര്‍ച്ചയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ബാലിയില്‍ നടന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചാന്‍സലര്‍ ഒലാഫ് ഷോള്‍സും തമ്മില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ഉഭയകക്ഷി സാമ്പത്തിക ഇടപെടലും പ്രതിരോധ സഹകരണവും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികള്‍ ശ്രദ്ധേയമായി.



ആറാമത് ഇന്ത്യ-ജർമനി ഇന്റര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് കണ്‍സള്‍ട്ടേഷനായി (ഐജിസി) മെയ് മാസത്തില്‍ മോദി ബര്‍ലിന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. ചാന്‍സലര്‍ ഷോള്‍സിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ജി 7 ഉച്ചകോടിക്കായി ജർമനിയിലെ ഷ്ലോസ് എല്‍മാവുവിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദര്‍ശനത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു അത്.



ഇന്ത്യയുടെ ജി 20 പ്രസിഡന്‍സിയില്‍



English Summary : India-Germany agreement on migration and mobility partnership to foster exchange of skills, talents