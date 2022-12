പരിസ്ഥിതിവാദങ്ങളെ പാതിവഴിയിലുപേക്ഷിച്ചു പുതിയ കൽക്കരി ഖനിക്ക് അനുമതി നൽകി ബ്രിട്ടൻ

ലണ്ടൻ∙ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും കാർബൺ എമിഷനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനുവുമെല്ലാം ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്ന ബ്രിട്ടൻ 30 വർഷത്തെ ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതി വീണ്ടും കൽക്കരി ഖനിക്ക് അനുമതി നൽകി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ വിമർശനത്തിനു വിഷയമായിരിക്കുയാണ് ബ്രിട്ടന്റെ ഈ തീരുമാനം.

പരിസ്ഥിതി - ലെവലിങ് സെക്രട്ടറി മൈക്കിൾ ഗോവാണ് ഇന്നലെ കംബ്രിയയിലെ പുതിയ കൽക്കരി ഖനിക്ക് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവിട്ടത്. ബ്രിട്ടനിലെയും ലോകത്തെയും സ്റ്റീൽ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉതകും എന്ന ന്യായത്തിലാണ് ഖനിക്ക് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഖനിയുടെ പ്രവർത്തനംകൊണ്ടു മാത്രം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനതിരായ ബ്രിട്ടന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് വിമർശകരുടെ വാദം. എന്നാൽ ഖനിയുടെ പ്രവർത്തനം ഒട്ടേറെ പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുമെന്നും രാജ്യത്തെ കൽക്കരി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് അനുകൂലികളുടെ നിലപാട്.

2020ൽ ലോക്കൽ കൌണ്ടി കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകിയ ഖനി പ്രോജക്ടിന് 2021ൽ സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്ലാസ്കോയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര COP26 ഉച്ചകോടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഈ അനുമതി നിഷേധം. പദ്ധതി കാർബൺ എമിഷൻ വർധിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു അന്ന് സർക്കാരിന്റെ പരിസ്ഥിതി ഉപദേശകൻ ന്യായം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഒരുവർഷം കൊണ്ട് കഥ മാറി.

യുകെ- യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിന്റെയും ലോക വിപണിയുടെയും ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാൽ പദ്ധതി അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നിലപാട്. നിലവിലെ എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന 85 ശതമാനം കൽക്കരിയും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

