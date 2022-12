പാർട്ടിക്കു വേണ്ട, മൽസരത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറി മാറ്റ് ഹാനോക്കും

ലണ്ടൻ∙ പാർട്ടി ലോക്കൽ നേതൃത്വം തള്ളിപ്പറഞ്ഞതോടെ ഒടുവിൽ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽനിന്നും മാറ്റ് ഹാനോക്കും പിന്മാറി. കോവിഡ് കാലത്ത് ബോറിസ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയായി തിളങ്ങിയ മാറ്റ് ഹാനോക്ക് ഓഫിസിലെ സഹപ്രവർത്തകയുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിയാണു മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നു പുറത്തുപോയത്.



പിന്നീട് പലവട്ടം തിരിച്ചുവരവിനു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടക്കാതായതോടെ ടിവി, റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പാർട്ടി അനുമതിയില്ലാതെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോയി. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും മൽസരിക്കാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇടയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇനിയൊരു മൽസരത്തിന് തൽകാലമില്ല എന്നാണു പുതിയ നിലപാട്. തങ്ങളെ പ്രതിനീധികരിക്കാൻ ഇനി മാറ്റ് ഹാനോക്ക് വേണ്ട എന്ന ലോക്കൽ പാർട്ടി ഘടകത്തിന്റെ തീരുമാനമാണു സ്വയം പിന്മാറാൻ മുൻ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയെ നിർബന്ധിതനാക്കിയത്.

‘’ഐ ആം എ സെലിബ്രിറ്റി’’ എന്ന ഓസീസ് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട മാറ്റ് ഹാനോക്ക് പാർലമെന്റിൽ സ്വതന്ത്ര അംഗമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

