ബ്രിട്ടനിൽ സർക്കാർ ഗൗരവമായി ചർച്ച നടത്തിയാൽ നഴ്സുമാരുടെ സമരം പിൻവലിക്കാമെന്നു യൂണിയൻ

ലണ്ടൻ∙ ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഗൗരവമായി ചർച്ച നടത്തിയാൽ ഡിസംബർ മാസം നഴ്സുമാരുടെ സമരം പിൻവലിച്ചേക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ നഴ്സസ് യൂണിയനായ റോയൽ കോളജ് ഓഫ് നഴ്സിങിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാറ്റ് കുള്ളൻ പറഞ്ഞു. ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ വാഗ്ദാനം അഞ്ചു തവണ നിരസിച്ചതായി മിസ് കുള്ളൻ പറഞ്ഞു.



തുടർ ചർച്ചകൾക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശമ്പള വർധന നൽകാനാവില്ലന്ന വാദത്തിൽ നിന്നും പിറകോട്ടു പോയിട്ടില്ല. ആർ‌പി‌ഐ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിനേക്കാൾ 5% ശമ്പള വർദ്ധനവ് നഴ്‌സുമാർക്ക് നൽകണമെന്ന് നഴ്സിങ് യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിന്റര്‍ ശക്തമായ സമയത്തു ശമ്പള വര്‍ധന നടപ്പില്ലെന്ന് യൂണിയനുകളോട് പ്രധാനമന്ത്രി റിഷി സുനാക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇംഗ്ലണ്ട്, വെയിൽസ്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഡിസംബർ 15, 20 തീയതികളിലാണ് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം നഴ്സുമാർ പണിമുടക്കിൽ ഏർപ്പെടുമെന്നാണ് ഒടുവിലത്തെ കണക്ക്. പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് 15,000 സർജറികൾ റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എൻഎച്ച്എസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Union can call off strike if government seriously negotiates