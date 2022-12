ബർമിങ്ങാമിൽ മഞ്ഞു മൂടിയ തടാകത്തിൽ കുട്ടികൾ വീണു; നാലു പേരുടെ നില ഗുരുതരം

ലണ്ടൻ∙ ബർമിങ്ങാമിനു സമീപത്തെ മഞ്ഞുമൂടിയ തടാകത്തിൽ വീണ നാലു കുട്ടികളെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കിംഗ്‌ഷർസ്റ്റിലെ ബാബ്‌സ് മിൽ പാർക്കിൽ ഐസിൽ കളിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഇവർ വെള്ളത്തിലേക്കു വീണതെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇവരെ ബർമിങ്ങാമിലെ രണ്ടു ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ആറു പേർ തടാകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്നു വെസ്റ്റ് മിഡ്‌ലാൻഡ്‌സ് അഗ്നിശമനസേനാ മേധാവി റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാന്റൺ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാലു പേരുടെ ഹൃദയം സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നു വെസ്റ്റ് മിഡ്‌ലാൻഡ്‌സ് ആംബുലൻസ് സർവീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല.

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരിയ ഹൈപ്പോഥെർമിയ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ആ സമയത്ത് 1C (34F) താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് -3C വരെ താഴുമെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

യുകെയിൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായ മെറ്റ് ഓഫിസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ തണുപ്പ് തുടരുകയാണ്. മഞ്ഞ്, മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്നിവ ദിവസങ്ങളോളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണു പ്രവചനങ്ങൾ. വടക്കുകിഴക്കൻ സ്കോട്ട്‌ലൻഡിൽ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് താപനില-15C വരെ താഴാം എന്നാണു മുന്നറിയിപ്പ്.



English Summary: Four children critical after falling into ice-covered lake in UK