സ്വീഡനെ ചിലങ്കയണിയിച്ച 10 വർഷങ്ങൾ!

സ്വീഡനിൽ ‘പഠാന്റെ’ പ്രീമിയർ ഷോയ്ക്കു മുൻപായി, ചിത്രത്തിൽ ഷാറുഖ് ഖാനും ദീപിക പദുക്കോണും അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു പേരേ അധികൃതർക്കു മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു– മലയാളിയായ അലൻ ചന്ദ്രൻ. ‘ഗംഗുഭായ്’ സിനിമയുടെ വേൾഡ് പ്രീമിയർ റിലീസിനു മുൻപും അലനും സംഘവുമാണ് അലിയ ഭട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ‘ദോലിഡാ’ നൃത്തം തീയറ്ററിൽ തകർത്താടിയത്. സ്വീഡനിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി നടത്തുന്ന ഏതു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിലും ഇന്ത്യയുടെ താളമായി അലനും സംഘവുമുണ്ട്. അലൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡാൻസസ് സ്വീഡനെ ചിലങ്കയണിയിച്ചിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ട്!

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കിളികൊല്ലൂരിൽനിന്ന് സ്വീഡനിൽ ചേക്കേറി ഒടുവിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ നൃത്തസ്വപ്നങ്ങൾക്കു താളം പകരുകയായിരുന്നു അലൻ. അലന്റെ ചുവടുകൾക്കൊപ്പം സ്വീഡിഷ് ജനത ബോളിവുഡ് നൃത്തമാടി. മോഹിനിയാട്ടത്തിലെ അഭിനയമികവ് അറിഞ്ഞു. കഥക്കിന് ഒപ്പം താളംപിടിച്ചു. ഭരതനാട്യത്തിലെ ഭാവഭേദങ്ങളറിഞ്ഞു. ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിലെ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ പകർന്നാടി തീയറ്ററുകൾ ഉത്സവമാക്കി. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, ദുർഗാപൂജ തുടങ്ങി ഏത് ഉത്സവങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി ഇവർ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി സ്വീഡനിൽ ഇന്ത്യൻ ഡാൻസിന്റെ അംബാസഡർ ആയി മാറുകയായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി.

∙ ‘ഞങ്ങളെയും നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാമോ?’

രണ്ടായിരത്തിലാണ് അലൻ ചന്ദ്രൻ സ്വീഡനിൽ എത്തുന്നത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ നൃത്തത്തോടു കടുത്ത അഭിനിവേശം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വീഡനിലെ ജോലിത്തിരക്കിനിടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന സ്വീഡനി‍ൽ നടത്തിയ ഒരു ചാരിറ്റി ഇവന്റിലാണ് അലൻ വീണ്ടും ചിലങ്കയണിഞ്ഞത്. നൃത്തം കണ്ട സ്വീഡിഷ് വനിതകളാണ് തങ്ങളെയും നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന ആവശ്യവുമായി അലനെ സമീപിക്കുന്നത്. ശിഷ്യരുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ പ്രഫഷനൽ രീതിയിൽ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 2012ൽ ‘അലൻസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡാൻസസ്’ എന്ന നൃത്ത വിദ്യാലയത്തിനു തുടക്കമിട്ടു. സ്കൂളിനു പേരു നിർദേശിച്ചതു പോലും ഷാർലോദ എന്ന സ്വീഡിഷ് വനിതയാണ്.

∙ നമസ്തേ സ്റ്റോക്കോം

സ്വീഡനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ‘ഇന്ത്യ അൺലിമിറ്റഡു’മായി ചേർന്ന് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന കൾചറൽ ഫെസ്റ്റ് ‘നമസ്തേ സ്റ്റോക്കോം’ പരിപാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി അലൻ സ്കൂൾ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 2016ൽ ആയിരുന്നു ആദ്യ പെർഫോമൻസ്. ഇതു കണ്ട ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ബനശ്രീ ബോസ് ആണ് നൃത്തവിദ്യാലയം സ്റ്റോക്കോമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന നിർദേശം വച്ചത്. കാരണം രാജ്യതലസ്ഥാനമായ സ്റ്റോക്കോമിലാണ് കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരും താമസിച്ചിരുന്നത്. കൾചറൽ ഇവന്റ്സ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നതും അവിടെത്തന്നെ. അതുവരെ സ്റ്റോക്കോമിൽനിന്ന് 250 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒറിബ്രോയിൽ ആയിരുന്നു അലന്റെ താമസവും ജോലിയും ഡാൻസ് സ്കൂളും എല്ലാം.

കുച്ചിപ്പുഡി, മോഹിനിയാട്ടം, ബോളിവുഡ് നൃത്ത ഇനങ്ങളിലായിരുന്നു ആദ്യം ക്ലാസ്. പിന്നീട് മോഡേൺ ബോളിവുഡ്, ബോളിഹോപ്, കഥക് എന്നിവയും തുടങ്ങി. സ്റ്റോക്കോം കൾചറൽ ഫെസ്റ്റ്, ഗൊത്തൻബർഗ് കൾചറൽ ഫെസ്റ്റ്, സ്റ്റോക്കോം ഫാഷൻ വീക്ക്, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്രജ്ഞർ എത്തുന്ന കൾചറൽ ഇവന്റ് തുടങ്ങി സ്വീഡനിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാന പരിപാടികളിലും ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അലൻ സ്കൂളിന്റെ നൃത്തപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വീഡൻ സന്ദർശനം, സ്വീഡനിലെ രാജാവിന്റെയും രാജ്ഞിയുടെയും ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളോടനുബന്ധിച്ച് എംബസി നടത്തിയ കൾചറൽ പരിപാടികളിലും അലനും സംഘവും ഇന്ത്യൻ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, ദുർഗാ പൂജ, ഹോളി തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടേതായ ഏതു കൾചറൽ പരിപാടികളിലും അലൻ സ്കൂളിന്റെ നൃത്തം ഉണ്ടാവും. ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ചേർന്ന് എല്ലാ ജൂണിലും ‘ഉത്സവ്’ എന്ന പരിപാടിയും നടത്തുന്നു.

‘ഗംഗുഭായ്’ സിനിമയുടെ പ്രീമിയറിനോടനുബന്ധിച്ച് നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ച അലൻസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡാൻസസ് സംഘം.

∙ പ്രതിഭകളുടെ സംഗമം

കുച്ചിപ്പുഡിയിലെ പ്രതിഭ പത്മഭൂഷൻ വെമ്പതി ചിന്നസത്യത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ഉത്തേകാന്ത് ജയസ്വാളിൽ നിന്നാണ് അലൻ കുച്ചിപ്പുഡി പഠിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം റിഗാറ്റ ഗിരിജ ടീച്ചറാണ് ഭരതനാട്യം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത്. മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ പ്രശസ്ത മലയാളി നർത്തകി ഡോ. നീന പ്രസാദിന്റെ ശിഷ്യയാണ്. കുച്ചിപ്പു‍ഡിയും ബോളിവുഡ് നൃത്തവും പഠിക്കാൻ തിരക്കു കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അലൻ സ്കൂളിൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിനായി ‘സൗഗന്ധിക’ എന്ന പേരിൽ നീന പ്രസാദിന്റെ കളരിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നീന പ്രസാദിന്റെ ശിഷ്യനും ഫ്രഞ്ചുകാരനുമായ തോമസ് വോ വാൻ താവോയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ അംബാസഡർമാരുടെ ഭാര്യമാർക്കായി അലൻ സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകം ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ബോളിവുഡിലും കേരളത്തിലുംനിന്നുള്ള സെലിബ്രിറ്റി നർത്തകരും കൊറിയോഗ്രഫർമാരും സ്കൂളിൽ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാൻ എത്താറുണ്ട്. അലൻ സ്കൂളിന്റെ ശാഖ ഗൊത്തൻബർഗിലും തുടങ്ങാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ. യുനെസ്കോ ഏതൻസിൽ നടത്തുന്ന വേൾ‍ഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡാൻസിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ അലനു പ്രത്യേകം ക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

2022ലെ ദുർഗാപൂജയോടനുബന്ധിച്ച് അലൻ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തം.

∙ അക്കങ്ങളുടെ ലോകത്തുനിന്ന് നൃത്തവഴിയിൽ

സ്വീഡിഷ് ഭാഷ പഠിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് ജോലിയാണ് അലൻ ചെയ്തിരുന്നത്. എയർ ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ടിങ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജരായും ജോലി ചെയ്തു. കോവിഡ്‌കാലത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ യാത്രാ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രധാന ചുമതല അലനായിരുന്നു. ഖത്തർ എയർവേയ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിലും നൃത്തവിദ്യാലയത്തിനായി സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതിനാൽ ജോലിയിൽ തുടർന്നില്ല. കോട്ടയം തിരുവഞ്ചൂർ സ്വദേശിയായ ഭർത്താവ് രതീഷ് ചന്ദ്രനും മക്കളായ എയ്ഡനും തൻവിയും നൃത്തവഴിയിൽ അലന്റെ കൂടെയുണ്ട്.

